Gustavo Cerati en versión avatar agotó 500 mil entradas y 31 shows

Que las obras perdurables reverberan en la eternidad es casi una verdad de Perogrullo. Pero es curioso como la obviedad se vuelve materia en Ecos, la serie de conciertos de Soda Stéreo, que ya vendió quinientas mil entradas y constituye un fenómeno sin precedentes a nivel local. Más allá de una esperable resistencia por parte de un sector del público, el principal argumento que defienden quienes trabajan en esta experiencia es la casi unánime aceptación de un show que, si no fuera por su eficiencia técnica, no hubiera significado el éxito que resultó. Ecos se presenta como lo que es: el holograma de Gustavo Cerati acompaña a Charly Alberti y a Zeta Bosio. Lo que alguna vez fue pura materia, hoy presenta una convivencia entre ese presente que fue y este futuro que, como establecieron Los Redonditos de Ricota, “llegó hace rato”.

Globales. De las quinientas mil entradas vendidas durante los treinta y un conciertos, la mitad corresponden a los espectáculos en Argentina, completados en la semana que termina. La otra mitad se vendió en el exterior, lo que confirma la internacionalidad de Soda Stéreo. Si no fuera por la condición prácticamente universal de esta ya mítica band argentina, nose podría haber defendido en arenas de todo el continente americano, donde las canciones de Soda Stéreo son himnos que atravesaron las generaciones y se consolidaron como parte de distintos acervos culturales.

Estreno acústico. Uno de los shows que completaron las presentaciones de Ecos en Buenso Aires incluyó una efeméride, esto es, el que hubiera sido el cumpleaños número 67 de Gustavo Cerati. Por eso, se planteó una función especial en la que se estrenó una versión acústica de Té para tres interpretada en solitario por su avatar digital.

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Fue una decisión osada que se vistió de homenaje. A esa inclusión de una canción con una historia tan particular y sentida en la vida de Gustavo Cerati y de sus padres, en el resto de las presentaciones finals de Ecos –en Buenos Aires– se le sumó otro clásico de Soda Stéreo, Entre Caníbales. Ahora restan diecisiete espectáculos confirmados para completar el total de cincuenta shows comunicados en el lanzamietno de Ecos. El calendario futuro contempla fechas en América del Sur, América del Norte, América Central y Europa.