Incendios forestales en Europa: Bélgica combate un fuego récord y hay muertos en Grecia

Europa atraviesa una nueva jornada marcada por los incendios forestales, con focos activos en distintos países y miles de hectáreas afectadas. Bélgica enfrenta uno de los incendios más grandes de su historia reciente, mientras que en Grecia dos personas murieron y cientos de habitantes debieron ser evacuados.

La situación también es compleja en España y Francia, donde los equipos de emergencia trabajan para controlar incendios que ya arrasaron miles de hectáreas. La combinación de altas temperaturas, sequedad y fuertes vientos dificulta las tareas de los bomberos en varias regiones.

Un incendio de grandes dimensiones en Bélgica

El foco más importante se encuentra en el este de Bélgica, donde las llamas avanzaron sobre la reserva natural de Altas Fagnes y ya destruyeron más de 27 kilómetros cuadrados de vegetación. Se trata, según medios locales, de uno de los incendios forestales más graves registrados en el país durante los últimos años.

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Unos 600 habitantes de Waimes y Bütgenbach recibieron la orden de evacuar el sábado después de que un cambio en la dirección del viento provocara que el humo se extendiera hacia las zonas pobladas. Las autoridades también recomendaron a los turistas abandonar el área.

Grecia: evacúan a turistas en barco por los incendios

Más de 250 integrantes de los servicios de emergencia participan del operativo. Entre ellos hay más de 100 bomberos belgas y alemanes, además de policías, militares y miembros de Protección Civil.

El dispositivo cuenta también con helicópteros utilizados para combatir las llamas, operados por la Policía Federal de Bélgica y por equipos de Países Bajos.

Por el momento, ninguna vivienda fue alcanzada por el fuego, aunque las autoridades mantienen la alerta porque las llamas continúan cerca de sectores residenciales. También pidieron evitar desplazamientos innecesarios para no complicar el trabajo de los equipos de emergencia.

El incendio incluso generó preocupación en Alemania. En la localidad de Monschau, ubicada cerca de la frontera, las autoridades informaron que las llamas estaban a unos tres kilómetros y mantuvieron a los bomberos en estado de alerta.

El calor y la sequía complican el combate contra el fuego

El incendio en Bélgica se produjo después de varias semanas con temperaturas inusualmente elevadas y escasas lluvias. La región de Altas Fagnes combina bosques, brezales y zonas de turba, un terreno que dificulta el avance de los equipos que intentan frenar las llamas.

El país atravesó además una nueva ola de calor durante esta semana. El viernes, algunas zonas de Bélgica registraron temperaturas cercanas a los 37 grados.

La magnitud del incendio ya superó ampliamente el récord anterior para esa región. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el fuego de 2026 dejó atrás al registrado en 2011, cuando las llamas destruyeron casi 14 kilómetros cuadrados.

Dos muertos por los incendios en Grecia

La emergencia también golpea a Grecia. Dos personas fueron encontradas muertas este domingo en la isla de Salamina, un destino turístico ubicado cerca de Atenas.

En la isla se declararon casi al mismo tiempo dos incendios que obligaron a evacuar a cientos de personas. Los equipos de emergencia trabajan para evitar que las llamas alcancen zonas habitadas.

Otro incendio se inició el sábado por la tarde en la isla de Skyros. Allí alrededor de 100 bomberos intentan controlar el fuego con el apoyo de 11 aviones, cinco helicópteros y unos 20 vehículos.

España enfrenta un incendio que ya quemó más de 16.000 hectáreas

En España, uno de los focos más graves se encuentra en Aragón. El incendio comenzó el lunes y ya afectó unas 16.600 hectáreas, además de provocar la evacuación de más de 1.000 personas.

Las autoridades desplegaron un operativo extraordinario para intentar contener las llamas. Más de 1.000 bomberos participan de las tareas, con refuerzos del Ejército y otros organismos nacionales.

También se espera la llegada de 100 bomberos franceses para sumarse al dispositivo. El operativo cuenta además con entre 35 y 40 aeronaves destinadas a combatir el incendio desde el aire.

En Andalucía, en tanto, la situación mostró una evolución favorable. El presidente regional, Juanma Moreno, informó que el incendio registrado en la provincia de Huelva fue estabilizado después de 36 horas sin detectar nuevos focos dentro del perímetro afectado.

Francia: 1.700 hectáreas quemadas en Las Landas

Francia también continúa afectada por los incendios forestales. Desde el jueves, las llamas consumieron unas 1.700 hectáreas de bosque de pinos en Las Landas, en el suroeste del país.

El avance del fuego llevó a evacuar a unas 650 personas de sus casas. Sin embargo, las autoridades señalaron que la situación comenzó a mejorar gracias al descenso de las temperaturas.

Los equipos de emergencia mantienen el operativo para evitar que el incendio vuelva a ganar fuerza y continúan vigilando las zonas afectadas.

Mientras los focos siguen activos en distintos puntos del continente, las autoridades europeas mantienen los operativos de emergencia y refuerzan las tareas de prevención ante las condiciones de calor y sequedad que favorecen la propagación de las llamas.

LB