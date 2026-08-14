Grecia: evacúan a turistas en barco por los incendios

El gobierno de Grecia tuvo que recurrir a una flota de pequeñas embarcaciones para evacuar a unos 500 turistas de las playas del norte del país, ya que un incendio forestal amenazaba dos populares centros de esparcimiento.

Aviones cisterna, helicópteros y más de 200 bomberos lucharon durante horas para detener las llamas que se extendían por la península de Calcídica, al sur de la ciudad de Salónica.

A las pocas horas de declararse, el fuego se propagó rápidamente entre las viviendas de los concurridos centros turísticos de Siviri y Fourka, repletos de visitantes veraniegos. La región está dominada por bosques de pinos altamente inflamables.

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La agencia de protección civil griega envió avisos de evacuación por teléfono a los habitantes de los dos centros turísticos.

Según informaron los bomberos y la televisión pública, más de 480 turistas en traje de baño, muchos de ellos con niños en brazos, fueron evacuados por mar en embarcaciones y buques de la guardia costera.

Un portavoz del servicio de bomberos dijo que la evacuación tuvo que realizarse por mar ya que las llamas se estaban acercando a las playas. Algunos fueron trasladados a playas cercanas, mientras que unos 200 turistas fueron llevados a un barco que esperaba en alta mar.

Decenas de personas tuvieron que hacer cola en un pontón en Fourka esperando para huir mientras el humo cubría el cielo sobre los centros turísticos. También se produjo una aglomeración de coches que intentaban salir de Fourka y Siviri.

Grecia se ve gravemente afectada por incendios forestales cada año. Los expertos afirman que el riesgo está aumentando debido al cambio climático provocado por el ser humano, que ha intensificado las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Según las autoridades, los incendios destruyeron hasta ahora unos 100 kilómetros cuadrados de bosque.