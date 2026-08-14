El tablero geopolítico de Medio Oriente está a punto de experimentar un sismo sin precedentes. En medio de una escalada bélica que mantiene en vilo al mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una bomba diplomática que promete elevar la tensión global al máximo: anunció que "muy pronto" declarará el estratégico estrecho de Ormuz como territorio soberano estadounidense, desafiando directamente al Gobierno iraní.

El magnate republicano soltó la explosiva declaración durante un acto oficial en una academia de policía en Garden City, Nueva York. Mostrando una confianza absoluta en el desarrollo del conflicto militar contra Teherán, Trump aseguró que el país asiático está sufriendo una derrota aplastante. "Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy severamente, muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Es cierto", sentenció frente a la audiencia.

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La estrategia de la Casa Blanca va mucho más allá de la retórica y ya se traduce en un cerco de hierro. Según detalló el mandatario, las fuerzas norteamericanas mantienen un bloqueo estricto sobre los puertos iraníes con el objetivo de asfixiar por completo la economía del Gobierno contrario. "Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos", se jactó, dejando en claro que Washington busca el dominio marítimo absoluto para garantizar el libre tránsito de las flotas occidentales, que vienen siendo blanco de múltiples agresiones.

Pero, ¿por qué es tan vital este pasillo de agua ubicado exactamente entre Irán y Omán?, Tal como reportó la agencia Noticias Argentinas, por sus aguas transita nada menos que el 20 por ciento de todo el petróleo y el gas natural que se consume a nivel global. Es, en la práctica, la única salida obligada que tienen los principales productores de hidrocarburos de la región para exportar sus barriles al resto del globo.

Desde la otra trinchera, el Gobierno iraní no da el brazo a torcer y desestima por completo las amenazas norteamericanas. Altos mandos militares de Teherán salieron a desmentir rotundamente haber perdido el dominio de la zona. Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, habló con la prensa de su país para contrarrestar el relato estadounidense: "El estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de nuestro país, y prosigue su camino con total seguridad", advirtió, marcando que no cederán ni un centímetro.

Irán exige condiciones a Estados Unidos para la reapertura del estrecho de Ormuz

El fantasma de la piratería: Emiratos Árabes denuncia un nuevo ataque a sus petroleros

Mientras los líderes políticos cruzan fuego, la violencia ya es una realidad concreta y peligrosa en las aguas del estrecho. Durante la noche del jueves, dos buques mercantes pertenecientes a la petrolera estatal ADNOC fueron blanco de un ataque mientras navegaban por esta ruta crítica. Aunque el incidente afortunadamente no dejó tripulantes heridos, encendió todas las alarmas en el mercado energético internacional, según confirmó la agencia oficial WAM.

El gobierno de Abu Dhabi no dudó un segundo en señalar a Teherán como el autor material del ataque. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos condenó enérgicamente la ofensiva, calificándola como un "ataque hostil iraní", y acusó de forma directa a la poderosa Guardia Revolucionaria de perpetrar "actos de piratería". Para el país árabe, estas maniobras demuestran que Irán está utilizando el paso marítimo como un instrumento de extorsión económica, poniendo en jaque directo la estabilidad regional y el suministro mundial de crudo.

La gravedad extrema de la situación radica en que este no es un episodio aislado, sino que forma parte de un asedio constante contra la naviera estatal. Es el segundo ataque que sufren en menos de una semana: apenas el sábado pasado, un misil impactó contra otro petrolero vinculado a ADNOC durante la madrugada. Aquella agresión previa ya había motivado al Consejo de Cooperación del Golfo a catalogar el hecho como una "escalada peligrosa e inaceptable", exigiendo una urgente intervención internacional para blindar la navegación comercial de una vez por todas.

TC