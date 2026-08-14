Crecen las dudas sobre la operación y la seguridad de Trump por el ataque de la CIA en Galápagos

La operación encubierta de la CIA en Galápagos, que habría tenido como blanco a barcos pesqueros ecuatorianos, continúa rodeada de interrogantes. El analista, Norman Powell, durante su intervención en Ronda de Corresponsales por el nuevo medio de +Perfil, explicó que el operativo fue autorizado directamente por Donald Trump.

Norman Powell señaló que, “lo que se sabe ahora es que este operativo fue aprobado por el presidente Trump directamente, pero no se han conseguido detalles de cuál fue el motivo de esos ataques a los pesqueros ecuatorianos ahí en Galápagos”.

Cómo se llevaron a cabo los ataques

Según detalló, “se sabe que varios han resultado heridos como consecuencia de los ataques, que los ataques han sido hechos con estos helicópteros portátiles y que han sido rescatados por embarcaciones que después se dirigieron a El Salvador”.

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La falta de información oficial profundiza el misterio. En este contexto, Powell explicó: “Ahora, El Salvador no ha hecho ningún tipo de declaración tampoco, la CIA no ha hecho declaraciones, no hay ninguna declaración del gobierno de Estados Unidos por el asunto de que es una operación encubierta”.

Ante este escenario, la posibilidad de conocer más detalles dependería fundamentalmente del trabajo de los medios: “No se cree que vaya a haber más información, salvo que la investigación periodística consiga hurgar más a fondo los detalles de este operativo”.

Dudas sobre la seguridad de Donald Trump

El episodio se vincula con otro hecho que generó preocupación alrededor de la seguridad presidencial: el traslado de Trump durante su viaje a Turquía. El analista sostuvo que, “la seguridad del presidente no está garantizada, efectivamente”.

A su vez, explicó que las autoridades decidieron modificar el traslado presidencial: “Por eso, sin duda, tomaron esta decisión de cambiarlo de avión al presidente Trump, transportándolo en un container hasta el otro avión, etcétera”.

Desde la CIA comenzaron a cuestionar si realmente hubo una amenaza

Sin embargo, el punto más relevante aparece en las nuevas dudas dentro de los propios servicios de inteligencia estadounidenses. Powell afirmó que, “ahora lo que está surgiendo últimamente es que la CIA y todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen dudas de que haya habido una real amenaza de Irán para el presidente Trump”.

Según su explicación, el origen de la información habría sido Israel: “Lo que pasa es que la información de inteligencia en realidad vino de Israel, y entonces se tomaron esas medidas”.