Suicidios en Argentina: “Estamos con un problema de saturación de los servicios de salud mental”

La especialista en salud mental, Alicia Stolkiner, pasó por Ronda de Investigación en la pantalla de +Perfil y analizó el fuerte incremento de los suicidios en Argentina, sus posibles causas y el impacto de la precarización social, la falta de acceso a servicios y la fragmentación de los vínculos.

Alicia Stolkiner remarcó la necesidad de analizar el fenómeno desde una perspectiva epidemiológica y social. “Les agradezco que hayan sido tan claros y tan estrictos con las cifras, para que tengamos una idea de la magnitud del problema que enfrentamos en dimensión epidemiológica”, planteó.

Qué es lo primero que se considera cuando se habla de suicidio

Asimismo, sostuvo que existe una tendencia a buscar explicaciones exclusivamente individuales frente a un suicidio, pero consideró que se trata de un fenómeno mucho más amplio: “En general se tiene la tendencia que, frente al suicidio, lo primero que se piensa es la psicopatología individual de la persona que se suicida”.

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Para Stolkiner, las explicaciones deben contemplar distintos niveles. “Uno no puede reducirlo a una cuestión biológica, como se hizo en los 90, que decían que era un problema del no sé qué cosa del sistema nervioso, ni a una cuestión psicológica individual, ni a una cuestión estrictamente social, porque en la misma condición social no todo el mundo se suicida”, resaltó.

A su vez, comparó el incremento reciente con otros momentos históricos de crisis y señaló que una parte de las muertes entre adultos mayores podría estar vinculada con un fenómeno de sobremortalidad: “Solo es comparable, de las cifras que yo he trabajado, al incremento que hubo durante la crisis del 30 en Estados Unidos, que subió el 23% entre 1929 y 1932”.

Además, la especialista explicó que el fenómeno observado en las distintas franjas etarias no es completamente nuevo. “Esto de la U ya existió en la crisis del 2001”, expresó.

La importancia del acceso al sistema sanitario

En relación con los adultos mayores, planteó una hipótesis vinculada con las dificultades de acceso al sistema sanitario: “Una parte del suicidio puede estar en realidad disimulada por la sobremortalidad que se ha producido por falta de acceso a servicios médicos”. Y definió qué significa ese concepto: “Sobremortalidad quiere decir la cantidad de muertos por encima de lo esperable que hay un año”.

Para Alicia Stolkiner, las políticas públicas frente al suicidio deben incorporar factores sociales y políticos, entre ellos el acceso oportuno a servicios de salud mental. “Para hacer una política pública referida a esto, tenés que tomar, en principio, un nivel de causalidad que es social y político”, describió.

Los servicios de salud mental están colapsados

En ese contexto, advirtió sobre la situación del sistema sanitario: “Estamos con un problema de saturación de los servicios de salud mental”.

Stolkiner también señaló la fragilidad de las instituciones y la falta de dispositivos específicos de contención. “No tenemos generados todos los dispositivos de contención, particularmente con los jóvenes, las instituciones están muy fragilizadas”, indicó.

Sin embargo, aclaró que no considera que esos factores constituyan por sí solos una explicación definitiva: “Yo no digo que esto sea estrictamente la causalidad, porque hay otros debates que tenemos, como es el lugar de las redes sociales, el lugar de las nuevas tecnologías”.