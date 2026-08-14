Suicidios récord en Argentina: en 2025 superaron las 5.200 muertes

Los suicidios en Argentina alcanzaron un nuevo máximo en 2025, según datos del Ministerio de Seguridad. Se registraron 5.209 muertes, un 22,6% más que en 2024. Con el fin de ampliar el panorama, la especialista en datos, Sol Clemente, analizó en Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil el crecimiento de la tasa, las diferencias entre provincias y el impacto especialmente fuerte entre adolescentes.

Sol Clemente explicó que durante el año pasado se registraron 5.209 suicidios, frente a los 4.249 contabilizados en 2024. “En 2025, según datos del Ministerio de Seguridad, los suicidios superaron tanto a los homicidios y las muertes de tránsito en Argentina”, planteó.

Cuántos suicidios hubo durante 2025

Asimismo, precisó la magnitud del aumento: “Según este informe que se publicó por el Ministerio de Seguridad, hubo 5.209 personas que se quitaron la vida durante el 2025”. Y agregó: “Esto quiere decir que es un 22,6% más que en 2024, cuando se habían registrado 4.249 suicidios”.

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El crecimiento no se limitó al último año. Los datos muestran una tendencia ascendente en el período analizado. “En 2023 hubo 4.205 suicidios, después 4.249 en 2024 y ahora ya superamos los 5.000 suicidios en 2025”, resaltó.

Clemente comentó que el informe también refleja el crecimiento de la tasa nacional de suicidios, que llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes: “La tasa nacional según este informe alcanzó 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes”.

Argentina supera el promedio establecido por la OMS

Según explicó, ese registro se encuentra por encima del promedio atribuido a la Organización Mundial de la Salud, mencionado durante el informe. “Esto está por encima del promedio de la Organización Mundial de la Salud que se ubica en un 9,1 por ciento”, expresó.

El análisis de los datos provinciales muestra diferencias significativas. En este sentido, detalló: “Tenemos que la provincia que más sufrió esto fue Entre Ríos con un 20,8%, le sigue San Luis con un 18,9% y luego Salta con un 17,4%, es decir que fueron las provincias con las tasas más elevadas cada 100.000 habitantes”.

Cómo impactó la pandemia en el aumento de los casos de suicidio

La evolución de los suicidios también plantea interrogantes sobre el descenso registrado durante 2020, en plena pandemia de coronavirus. Sobre si aquella caída estaba relacionada con la pandemia, la especialista explicó que, “durante la pandemia hubo menos suicidios, pero después los efectos que generaron la pandemia fueron tremendos".

A su vez, describió el comportamiento posterior como un posible rebote y señaló que la tendencia ascendente es anterior a la pandemia: “Es como un rebote”.

Además, indicó: “Esto ya venía creciendo desde hace una década, que en 2018 esto también ya estaba creciendo cada vez más y es distinto según cada provincia”.