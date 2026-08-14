La pelea por las alianzas: el Gobierno busca sumar al PRO y a los gobernadores para avanzar con sus reformas

La política argentina comenzó a mostrar nuevos movimientos de cara al escenario electoral. Una de las principales imágenes fue la reunión encabezada por Diego Santilli, jefe de Gabinete, con referentes del PRO como Cristian Ritondo y Fernando de Andrés.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Pablo Varela definió el encuentro como una suerte de “mesa política” y señaló que todavía resta saber si esos contactos terminarán convirtiéndose en una alianza electoral. Ritondo mantiene un vínculo cercano con Santilli y ambos tienen intereses políticos en la provincia de Buenos Aires, mientras que De Andrés aparece como uno de los dirigentes vinculados a Mauricio Macri, explicó Varela.

“¿Qué entrega cada uno?”

Para Varela, el principal interrogante pasa por las condiciones de un eventual entendimiento entre el PRO y La Libertad Avanza. “Hay una desconfianza mutua, hay una vocación de caminar juntos, pero ¿qué entrega cada uno? ¿Dónde está la letra chica?”, planteó. El periodista recordó además las recientes señales de acercamiento de Javier Milei hacia Macri, entre ellas su disposición a volver a compartir una comida con el expresidente.

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En paralelo, el peronismo también comenzó a mostrar movimientos destinados a preservar su unidad. Para Varela, ambas escenas reflejan una tendencia hacia la consolidación de dos grandes polos políticos, aunque el peronismo todavía debe resolver quién ocupará su conducción electoral.

El Gobierno vuelve a buscar a los gobernadores

La construcción de alianzas no se limita al PRO. Santilli también viajó a Misiones y mantuvo contactos con representantes de provincias del norte, en medio de reclamos por fondos y compromisos pendientes. La periodista parlamentaria Mariana Mei sostuvo que el oficialismo comprendió que necesita nuevamente a dirigentes que en otros momentos acompañaron sus iniciativas.

“El Gobierno entendió que necesita a los aliados y, bueno, fue a la pesca de justamente traerlos nuevamente”, afirmó. La negociación cobra especial importancia porque la Casa Rosada pretende avanzar con distintas reformas y necesita ampliar su base parlamentaria.

El Congreso como escenario de negociación

Entre los proyectos en discusión aparece la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo dictamen de mayoría en comisión, además de otras iniciativas vinculadas con el sistema electoral.

El oficialismo busca llevar parte de esa agenda al recinto el 26 de agosto, pero Mei advirtió que los votos necesarios ya no están garantizados. “Saben que necesitan a los aliados y ahora no está tan claro”, señaló. En ese escenario, los gobernadores adquieren mayor capacidad de negociación. Las economías regionales, los recursos provinciales y distintos proyectos vinculados con demandas territoriales podrían convertirse en piezas centrales de los acuerdos.

Mientras el oficialismo busca ordenar su vínculo con el PRO y recuperar apoyos legislativos, el peronismo intenta sostener una imagen de unidad. La disputa electoral y las negociaciones en el Congreso comienzan así a avanzar en paralelo, con los gobernadores y los aliados como actores decisivos.