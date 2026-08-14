Mercados en calma: el dólar quedó estable y los inversores digirieron la flexibilización de los créditos en dólares

Los mercados financieros argentinos cerraron una jornada de movimientos acotados, atravesada por la flexibilización de los créditos en dólares y la publicación de una inflación mensual del 2,1%. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Walter Naumann, analista financiero de Bell Investment, describió una reacción prudente de los inversores. “El mercado hoy terminó muy plano, el mercado local”, señaló.

Según explicó, el anuncio sobre los bancos llegó cerca del cierre y obligó a los operadores a evaluar sus alcances. “La noticia de los bancos llegó más sobre la hora y el mercado como que se tomó una pausa para digerirlo”, sostuvo.

Créditos en dólares: la clave será a quién prestan los bancos

Naumann consideró que la medida puede resultar relevante porque apunta a ampliar el crédito. “Es una medida sin duda importante, que obviamente, si sale bien, creo que apunta a algo que se le viene reclamando al Gobierno, que es que aumente el crédito”, explicó. Sin embargo, planteó que el punto central estará en los destinatarios de esos préstamos. “La pregunta que vamos a empezar a evaluar a partir de ahora es: ¿a quién le van a prestar los bancos?”, sostuvo.

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El analista vinculó la iniciativa con la postura oficial favorable a una economía bimonetaria, pero advirtió sobre el riesgo de financiar en dólares a quienes generan ingresos en pesos. “Va a ser clave la seriedad en el análisis de riesgo crediticio que mantengan las entidades financieras”, afirmó.

Los bancos no fueron castigados por el mercado

Pese a las dudas iniciales, las acciones bancarias no reflejaron un impacto negativo inmediato. “Hoy los bancos no tuvieron un día que empezaron en alza y terminaron en alza. No han sufrido la medida en los precios de las acciones”, explicó.

Naumann aclaró que las entidades venían de varias jornadas de caídas, por lo que consideró necesario analizar su desempeño dentro de un período más amplio.

Inflación del 2,1%: “Una décima no es algo fatal”

La inflación también estuvo en el centro de la jornada. Naumann señaló que el 2,1% estuvo muy cerca de las previsiones del mercado. “El 2,1%, si uno mira la encuesta del relevamiento de economistas o analistas que hace el Banco Central, era 2%, lo esperábamos”, indicó. Por eso relativizó la diferencia: “Una décima, digo, creo que no es algo fatal”.

No obstante, advirtió que una continuidad de registros superiores al 2% podría generar inquietud si demora la desaceleración de los precios y la reducción de las tasas.

Dólar estable y compras del Banco Central

En el mercado cambiario, Naumann destacó una jornada tranquila. El Banco Central compró US$56 millones, mientras el dólar oficial y el MEP mostraron movimientos mínimos. “El dólar no se movió, estuvo tanto el oficial como el MEP, estuvieron ahí, ínfimas variaciones”, explicó.

Para el analista, el desafío será sostener la acumulación de divisas. “La clave de cara a lo que viene es: acumulamos tanto, bueno, hay que potenciar eso, las compras en ese sentido”, concluyó.