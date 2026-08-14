Créditos en dólares: economistas advierten que la medida es riesgosa y dudan de su impacto en la economía real

La flexibilización de los créditos en dólares abrió un debate sobre la posibilidad de utilizar las divisas depositadas en los bancos para impulsar la actividad económica y los riesgos de que empresas con ingresos en pesos asuman deudas en moneda extranjera. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Leonardo Anzalone, director de CEPEC, señaló que el sistema cuenta actualmente con una importante disponibilidad de divisas.

“El sistema tiene hoy más o menos 40.000 millones de dólares, los bancos tienen 40.000 millones de dólares”, afirmó. Para describir la necesidad de encontrar nuevos motores para la actividad, utilizó una metáfora: “Si entendemos la economía como una cocina, las hornallas están apagadas”.

El riesgo de repetir problemas del pasado

El principal interrogante es el denominado descalce de monedas: tomar deuda en dólares mientras los ingresos continúan siendo en pesos. Anzalone recordó los antecedentes argentinos. “Tenemos historia en la Argentina, 2001, de lo que puede ocurrir”, advirtió.

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Además, aclaró que la posibilidad normativa no significa necesariamente que los bancos vayan a utilizarla de forma masiva. “Hay que ver si los bancos efectivamente lo quieren hacer. Este es un anuncio, hay que ver si lo acepta el sistema financiero porque es complejo”, explicó.

Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del BAPRO, también expresó cautela: “Yo creo que es una medida a priori riesgosa, por algo lleva 20 años”. “¿Qué pasa si el dólar sube y una empresa tiene ingresos en pesos? La deuda se agranda y los ingresos se quedan relativamente quietos”, explicó.

Para Rajnerman, además, la decisión responde principalmente al escenario actual: “Me parece que es más una respuesta que se explica por la coyuntura”.

La duda sobre las PYMES

Gastón Alonso, jefe de la Fundación Innovación con Inclusión, puso el foco en la demanda efectiva de estos préstamos. “Primero que nada hay que ver qué pasa por el lado de la demanda. ¿Cuántas empresas van a ir a solicitar un crédito en dólares?”, planteó.

Para Alonso, las compañías de mayor tamaño tendrían mejores condiciones para aprovechar el mecanismo. “Me parece que en caso de funcionar, le va a servir a las grandes empresas”, afirmó.

El especialista también consideró que los préstamos podrían incrementar la oferta de divisas y favorecer al Banco Central: “Los préstamos en dólares también es un canal a través del cual el Banco Central podría seguir comprando reservas”. Sin embargo, mantuvo una posición crítica sobre el balance general de la medida. “Yo creo que esta medida es más riesgo que oportunidad”, sostuvo.