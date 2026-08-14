Por qué el Día del Niño llega con fábricas en crisis y ventas en retroceso

La industria del juguete atraviesa un escenario complejo en Argentina, con una caída del 10% en las ventas durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. El dato cobra especial relevancia porque el Día del Niño concentra aproximadamente el 60% de las ventas anuales de las jugueterías. En un nuevo segmento de Ronda de Investigación, el periodista, Antonio Riccobene, analizó la situación del sector por la pantalla de +Perfil.

Antonio Riccobene explicó que el panorama también afecta a la producción nacional y al empleo. “El Gobierno cambió el Día del Niño por el Día de la Niñez a través de un decreto, vaya a saber uno de qué, pero vamos a hablar un poco de la información respecto a esto y de cómo está el mercado de juguetes”, señaló al introducir el tema.

El impacto de las importaciones sobre la producción nacional

Según los datos citados, la capacidad instalada de las fábricas de juguetes se encuentra en apenas 30%, mientras que solamente el 35% del sector tiene expectativas positivas para el cierre del año. “La apertura indiscriminada de importaciones de juguetes complica la fabricación de juguetes en Argentina”, afirmó.

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Riccobene planteó que el impacto de las importaciones aparece reflejado en las cifras: “El volumen de juguetes importados creció un 75,8% entre el 24 y el 25”, mientras que “lo que tiene que ver respecto al valor importado es un 40,5%”.

También remarcó que la reducción de precios no logró revertir la caída del consumo: “Sí, los precios bajan, pero no es que se venda más por precios más bajos”.

El deterioro del mercado ya tiene consecuencias concretas sobre las empresas. “Cinco fábricas en Argentina de juguetes, están en proceso de cierre”, indicó el periodista, y agregó que, “un número no precisado, cerca de decenas hablan dentro de la Cámara del Juguete, de comercios ya cerraron o migraron a venta online”.

Se presentaron denuncias por problemas de seguridad en los juguetes importados

A la preocupación económica se suma la seguridad de los juguetes importados. En este sentido, destacó que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete presentó denuncias por productos que podrían representar riesgos para los niños: “La Cámara Argentina de la Industria del Juguete presentó denuncias por más de 30 juguetes por problemas de seguridad”.

Sobre la misma línea, Riccobene explicó: “Recordemos que los que más reciben, y vaya mi envidia, regalos por el día del niño, de las infancias, de lo que fuera, son chiquitos, entre muchos con menos de 6-7 años, y llevan las cosas a su boca”. Y advirtió que existen “denuncias por 30 distintos tipos de juguetes con tóxicos”.