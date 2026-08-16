El Parque Nacional Los Cardones deslumbra con sus cactus gigantes en los Valles Calchaquíes

En la provincia de Salta, dentro del majestuoso circuito de los Valles Calchaquíes, se despliega el Parque Nacional Los Cardones, una reserva natural de más de 64.000 hectáreas protegidas que resguarda un patrimonio ecológico único en el país. Este predio se consolidó como una escapada turística ideal para los amantes de la naturaleza, las travesías y la fotografía, ofreciendo un paisaje dominado por imponentes cactus.

El área protegida alberga áreas pertenecientes a tres ecorregiones bien diferenciadas: Altos Andes, Monte de Sierras y Bolsones y un pequeño sector de Yungas. Esta combinación geográfica da lugar a una diversidad biológica sobresaliente y a panorámicas de alto valor paisajístico.

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El gran protagonista del área protegida es el cardón o pasacana, una especie columnar que habita en las montañas y llanuras áridas de la región. El sector correspondiente al Monte es considerado uno de los sitios con mayor diversidad de cactus de todo el territorio nacional, cumpliendo además un rol de vital importancia cultural para las comunidades locales.

Estas plantas nativas se caracterizan por un crecimiento extremadamente lento, que oscila entre apenas 1 y 5 centímetros por año. Debido a esta dinámica de desarrollo, los ejemplares más altos poseen entre 250 y 300 años de antigüedad, constituyendo auténticos monumentos naturales vivientes.

Estas plantas nativas se caracterizan por un crecimiento extremadamente lento, que oscila entre apenas 1 y 5 centímetros por año

Desde el punto de vista adaptativo, las hojas del cardón han evolucionado hasta convertirse en espinas rígidas, un mecanismo biológico diseñado para reducir al mínimo la pérdida de agua por transpiración y brindar protección frente a los depredadores. La función fotosintética y el almacenamiento hídrico recaen de manera directa sobre sus troncos, mientras que sus flores blancas gigantes abren al atardecer y perduran escasas horas.

La emblemática Recta del Tin Tin y la valiosa biodiversidad del parque salteño

Uno de los puntos más representativos para el turismo es la famosa Recta del Tin Tin, un trazado vial sobre la Ruta Provincial 33 que cruza un denso cardonal de unas 10.000 hectáreas. Este tramo no solo cautiva por la presencia de miles de cactus enmarcados por cerros como el Malcante o el Tonco, sino también por su valor histórico, al estar vinculado al antiguo sistema vial del Qhapaq Ñan del Imperio Incaico.

Dentro del parque, los visitantes disponen de alternativas accesibles para recorrer el terreno, tales como el Mirador Ojo de Cóndor y el sendero explicativo Secretos del Cardonal. Asimismo, el sector conocido como Valle Encantado genera un marcado contraste visual mediante sus vegas de altura y pastizales de neblina, irrumpiendo en medio de la aridez típica de la zona.

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En materia de fauna, el parque representa un refugio estratégico para especies amenazadas como el gato del pajonal, la monterita serrana y el zorro colorado. Entre la diversidad de habitantes nativos también destacan el guanaco, el chinchillón, el zorro gris, el tuco tuco puneño y aves de gran porte como el cóndor andino y el guaipo.

Para acceder a este territorio protegido desde la ciudad de Salta, se debe transitar por la pintoresca Ruta Provincial 33, atravesando la célebre Cuesta del Obispo y superando los 3.400 metros de altitud en el hito de la Piedra del Molino. El trayecto forma parte de una ruta turística integrada que conecta con localidades emblemáticas como Cachi y enlaza con la emblemática Ruta Nacional 40.

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El parque permanece abierto de 9:30 a 18:00 horas durante todo el año, aunque las autoridades aconsejan realizar la visita entre abril y noviembre, período en el cual las precipitaciones son escasas.

La zona presenta un clima árido con alta amplitud térmica, registrando temperaturas medias de 11 °C en invierno y 18 °C en verano, con máximas que alcanzan los 30 °C y precipitaciones anuales que no superan los 150 milímetros.