El RIGI sumó otro proyecto de litio: Posco invertirá u$s 547 millones en Salta y Catamarca

En una semana marcada por nuevas incorporaciones de proyectos al Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el Comité Evaluador aprobó el ingreso de la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro, desarrollado por la empresa surcoreana Posco en las provincias de Salta y Catamarca.

La nueva fase contempla una inversión de u$s 547 millones y permitirá alcanzar una producción anual de 23.000 toneladas de carbonato de litio, según informó el Ministerio de Economía.

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Una vez en funcionamiento, el proyecto prevé generar exportaciones por más de u$s 300 millones anuales, con lo que se sumará a las iniciativas mineras que buscan ampliar la capacidad productiva y el ingreso de divisas del sector.

La ampliación permitirá que Sal de Oro incorpore la producción de carbonato de litio al hidróxido de litio que ya elaboraba.

Ambos compuestos se utilizan en la fabricación de baterías, aunque presentan diferencias en su composición y aplicaciones. Su producción supone avanzar en el procesamiento del mineral y agregar valor antes de su exportación.

Desde Economía destacaron que la segunda etapa fortalecerá la cadena del litio y ampliará la oferta exportable del proyecto, que se desarrolla en el área limítrofe entre Salta y Catamarca.

La incorporación de Sal de Oro al RIGI permitirá que la inversión acceda a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos para los proyectos de gran escala. El régimen también ofrece estabilidad normativa durante un período prolongado, a cambio del cumplimiento de los compromisos de inversión y producción declarados.

Una semana con nuevas aprobaciones mineras

La decisión se conoce después de que el Gobierno aprobara el ingreso al RIGI de otro proyecto de litio en Catamarca. Se trata de la iniciativa de LIEX S.A. en el Salar Tres Quebradas (Fiambalá), que contempla una inversión de u$s 709 millones.

El emprendimiento proyecta una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Además, dispone de recursos para sostener más de 19 años de producción efectiva y estima exportaciones cercanas a u$s 400 millones por año.

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De acuerdo con la información oficial difundida al momento de su aprobación, el proyecto podría generar 4.406 empleos directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación.

Entre Sal de Oro y la iniciativa de LIEX, las dos inversiones vinculadas con el litio suman u$s 1.256 millones. Una vez desarrolladas, alcanzarían una capacidad conjunta de 63.000 toneladas anuales de carbonato de litio y exportaciones potenciales superiores a u$s 700 millones por año.

Vicuña, la mayor inversión presentada bajo el régimen

La minería también ganó protagonismo dentro del RIGI con la aprobación del proyecto Vicuña, que prevé una inversión de u$s 9.700 millones y una estimación de 31.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

La iniciativa vinculada con la producción de cobre, oro y plata en San Juan se convirtió en la de mayor monto aprobada hasta el momento dentro del régimen.

El proyecto representa una escala muy superior a la de los desarrollos de litio, pero forma parte de la misma estrategia oficial: atraer capitales para ampliar la producción minera, desarrollar infraestructura y generar exportaciones durante las próximas décadas.

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Con las últimas incorporaciones, el RIGI consolida a la minería como uno de sus principales sectores. El desafío será que el incremento de la inversión y de las exportaciones se traduzca también en proveedores locales, empleo sostenido e infraestructura para las provincias donde se desarrollan los proyectos.

LR / AS