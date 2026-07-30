Nuevo proyecto aprobado en el RIGI: Vicuña invertirá US$9.700 millones y promete más de 31.000 empleos

El Ministerio de Economía anunció la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto minero Vicuña, desarrollado en la provincia de San Juan por las empresas BHP y Lundin, con una inversión total de u$s9.700 millones.

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La autorización fue anunciada este jueves 30 de julio mediante una publicación en la cuenta de la red social X del organismo que conduce Luis Caputo. De esta manera, el Gobierno confirmó que el emprendimiento cumple con los requisitos de estabilidad y previsibilidad exigidos por el régimen.

El proyecto está destinado a la extracción de cobre, oro y plata. Además, se contempla una generación de ingresos de u$s2.600 millones al año con las exportaciones. Otro punto que decidieron destacar en esta publicación, es que se generarán 31.700 empleos directo e indirectos.

Cómo se desarrollará el proyecto minero Vicuña

La Resolución 1154/2026 precisó que el proyecto fue presentado por Vicuña Argentina SA el 11 de diciembre de 2025 y quedó incorporado al RIGI como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La iniciativa comprende la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, además de la exploración de las restantes concesiones mineras que forman parte del emprendimiento.

El plan también incluye el desarrollo de la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento las operaciones. Entre las obras previstas aparecen minas a cielo abierto, una planta concentradora para el procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación, infraestructura eléctrica, sistemas de suministro de agua, caminos de acceso y alojamientos para los trabajadores.

Según la documentación presentada por la empresa, la inversión total alcanzará los u$s9.737 millones, de los cuales u$s9.024 millones corresponderán a activos computables dentro del régimen. El desembolso se ejecutará en dos etapas: la primera se extiende desde el 8 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la segunda abarcará el período comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031.

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Para la primera etapa se prevé una inversión computable de u$s1.128 millones, mientras que durante la segunda se destinarán otros u$s7.895 millones. Además, Vicuña Argentina SA deberá acreditar durante los primeros dos años posteriores a la notificación de la resolución inversiones por al menos u$s2.009 millones, equivalentes a más del 20% del monto mínimo exigido.

Los beneficios otorgados por el RIGI

La normativa estableció el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para que la compañía alcance el monto mínimo de inversión comprometido. También fijó como fecha formal de adhesión del proyecto al RIGI el 3 de junio de 2026 y ordenó su inscripción en el Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

A partir de la aprobación, la empresa podrá importar bajo la franquicia contemplada en el régimen una serie de bienes de capital y mercaderías vinculadas con informática y telecomunicaciones. Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá generar una identificación tributaria especial para el vehículo del proyecto y aplicar los incentivos impositivos y aduaneros correspondientes.

El Banco Central, por su parte, deberá aplicar los beneficios cambiarios previstos en el RIGI, entre ellos los vinculados con la disponibilidad de los cobros de exportaciones. La autoridad monetaria señaló durante la evaluación que no encontró objeciones sobre los aspectos cambiarios del emprendimiento, mientras que la Secretaría de Minería quedó encargada de fiscalizar y controlar el cumplimiento del plan de inversión y de las obligaciones asumidas por la compañía.

La semana que viene el Super RIGI: Qué es y qué inversiones busca atraer

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, es una ampliación del esquema vigente que el Gobierno envió al Congreso a fines de mayo. La iniciativa apunta a captar proyectos de al menos u$s1.000 millones en actividades industriales, tecnológicas o de servicios vinculados con infraestructura productiva que todavía no se desarrollen en el país o que se encuentren en una etapa experimental o piloto.

El proyecto prevé beneficios impositivos, aduaneros, laborales y cambiarios más amplios que los contemplados en el RIGI original. Entre ellos se destacan una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, exenciones sobre derechos de importación y exportación, una reducción de las contribuciones patronales para nuevas contrataciones y la libre disponibilidad progresiva de los cobros por exportaciones.

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El objetivo del Gobierno es atraer inversiones en sectores de frontera tecnológica, crear nuevas empresas y ampliar la generación de empleo.

El Senado comenzará la próxima semana el tratamiento de la iniciativa. El oficialismo convocó para el miércoles 5 de agosto, a las 15.30, a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, con el propósito de avanzar en la emisión del dictamen y encaminar su posterior votación en la Cámara alta.

Por último, a fines de junio, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto conocido como Súper RIGI. La votación terminó con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, en una sesión extensa, atravesada por cruces entre el oficialismo, sus aliados y los bloques opositores. Con ese resultado, el proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado.

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