Un tren embistió a un auto con seis personas en Córdoba: una mujer quedó atrapada, pero salió ilesa

Un fuerte accidente se produjo el sábado por la tarde en la ciudad de Córdoba, cuando un tren de carga embistió a un automóvil que había quedado detenido sobre las vías a raíz de un desperfecto mecánico. En el vehículo viajaban seis personas, entre ellas dos menores de edad. Cinco pudieron salir antes del impacto, mientras que una mujer quedó atrapada en el habitáculo.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quirós, en el barrio Marqués Anexo. De acuerdo con la información conocida sobre el episodio, el automóvil involucrado era un Chevrolet Prisma que quedó inmovilizado en medio del paso ferroviario.

La situación se volvió crítica cuando los ocupantes advirtieron que una formación de carga se aproximaba. El tren estaba compuesto por 17 vagones y, pese a las maniobras realizadas, no logró detener su marcha a tiempo.

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El impacto y el rescate

Ante la inminencia del choque, cinco de las seis personas que viajaban en el auto lograron abandonar el vehículo. Sin embargo, una mujer permaneció en el interior y quedó atrapada cuando la formación ferroviaria impactó contra el automóvil.

Como consecuencia del choque, el tren arrastró al Chevrolet Prisma durante varios metros y el vehículo sufrió importantes daños. La escena generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Hasta el cruce acudieron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, personal sanitario y agentes de Tránsito. Los equipos de emergencia trabajaron para liberar a la mujer que había quedado aprisionada dentro del rodado.

A pesar de la violencia del impacto y de los daños registrados en el automóvil, la mujer fue asistida y, según los primeros reportes, resultó ilesa. Los restantes ocupantes también fueron evaluados por los profesionales que llegaron al lugar.

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El momento del accidente quedó registrado

El episodio fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes permiten reconstruir los instantes previos al choque y muestran al automóvil detenido sobre las vías mientras se aproximaba la formación ferroviaria.

El registro también permite observar los momentos de tensión posteriores al desperfecto del vehículo y la llegada del tren al paso a nivel. La secuencia quedó bajo análisis de las autoridades que intervienen en la investigación.

Tras el accidente se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo la falla que dejó al Chevrolet Prisma detenido sobre el tendido ferroviario y establecer las circunstancias que rodearon el impacto.

Además, los investigadores deberán determinar si existió algún inconveniente adicional relacionado con la circulación o la señalización del paso a nivel.

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Un episodio que pudo terminar en una tragedia mayor

La rápida salida de cinco de los pasajeros fue determinante para evitar que el accidente tuviera consecuencias todavía más graves. La situación adquirió especial riesgo debido a que el vehículo quedó detenido directamente sobre las vías y la formación de carga ya se encontraba en las inmediaciones.

El caso volvió a poner el foco sobre los riesgos que implica quedar inmovilizado en un cruce ferroviario. Ante una situación de este tipo, las autoridades de emergencia recomiendan priorizar la salida inmediata de los ocupantes y alejarse de las vías, antes que intentar permanecer dentro del vehículo o resolver por cuenta propia el desperfecto.

En este caso, pese a la magnitud del impacto y a que una de las pasajeras quedó atrapada dentro del automóvil, el operativo de rescate permitió retirarla del vehículo sin que sufriera heridas de gravedad.

CS