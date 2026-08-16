Lincoln: un triple choque en la Ruta 188 dejó un muerto y diez heridos

Un trágico choque múltiple sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 207 en el partido bonaerense de Lincoln, dejó como saldo una mujer de 60 años muerta y otras diez personas heridas, según confirmaron fuentes policiales y de los servicios de emergencia locales.

El hecho tuvo lugar cerca de las 21:45 del viernes, en el tramo que une las ciudades bonaerenses de Lincoln y Junín, próximo a la localidad de Bayauca, y fue protagonizado por un camión Volkswagen con acoplado y a dos autos Toyota: un Corolla y una Wish.

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Según indicó la Agencia Noticias Argentinas sobre la reconstrucción de los primeros peritajes de la Zona Operativa Vial VIII Junín, todo comenzó cuando el Corolla blanco, que iba desde Junín hacia Lincoln, intentó adelantar al camión de carga manejado por un hombre de 63 años oriundo de Intendente Alvear, La Pampa.

En medio de la maniobra de sobrepaso se produjo el accidente. El auto rozó al camión de forma lateral, el conductor perdió el control y terminó chocando de frente contra la minivan Wish, de color negro, que circulaba en sentido opuesto: desde Lincoln hacia la ciudad de Junín.

El impacto frontal resultó fatal para quien conducía el Corolla: Griselda Ghione (60), una comerciante de la ciudad de General Pico, en La Pampa, quien murió en el lugar del siniestro, según se conoció a partir del reporte publicado por el medio regional Pampa Diario. Su acompañante, una mujer de 33 años, resultó con heridas y raspones leves.

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En la Wish, por su parte, viajaban siete personas de nacionalidad paraguaya, todas oriundas de la localidad de Caaguazú: entre ellas, un hombre de 58 años, una mujer de 44 y tres menores de edad, quienes sufrieron distintos politraumatismos tras el choque. Además, uno de ellos sufrió la fractura de un miembro inferior.

Todas las personas heridas fueron derivadas en ambulancias hacia el Hospital Municipal de Lincoln, donde recibieron la atención médica correspondiente. En paralelo, en el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios de la localidad bonaerense.

La causa judicial quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Lincoln, a cargo del fiscal Juan Martín Camaleonti, quien deberá determinar las responsabilidades penales de cada uno de los conductores involucrados en este siniestro. Por disposición del fiscal, la ruta permaneció cortada durante horas para la realización de las pericias correspondientes.

AS.