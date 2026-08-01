Terrible choque entre un auto y un camión en Luján: hubo siete muertos, tres de ellos menores

Un terrible choque se produjo este viernes por la noche entre un camión de una empresa productora de pollos y un auto en la Ruta Provincial 192, cerca de la ciudad de Luján, y el saldo fue de siete muertos, entre ellos tres menores de edad.

El accidente movilizó a bomberos, personal policial y equipos de emergencia, que encontraron un panorama devastador, con el vehículo menor, un Chevrolet Chevette, incrustado debajo del camión, y allí perdieron la vida siete de sus ocho ocupantes. Solo sobrevivió un joven de 21 años, que está internado en Luján con heridas de consideración y pronóstico reservado. El conductor del camión, en tanto, recibió asistencia en el lugar y no sufrió lesiones de gravedad, al igual que el acompañante que viajaba junto a él.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 122 de la Ruta Provincial 192, en el tramo que une el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz con la localidad de Torres. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el camión Mercedes-Benz era conducido por un joven de 22 años y transportaba productos de una empresa avícola. Por causas que todavía son materia de investigación, impactó de frente contra el Chevrolet Chevette en el que viajaban ocho personas.

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Como consecuencia de la violencia del choque, el automóvil quedó completamente destruido e incrustado debajo del camión. Las tareas de rescate demandaron un importante despliegue de bomberos y personal de emergencias, que trabajaron durante varios minutos para retirar a las víctimas del interior del vehículo, mientras efectivos policiales preservaban la escena para el inicio de las pericias.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Emiliano Moreira (32), Tamara Alverneque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10). El único sobreviviente es Ignacio Sobot (21), quien fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado bajo observación médica.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los investigadores trabajan para reconstruir la mecánica del choque y determinar qué provocó el impacto. Para eso se realizan peritajes sobre ambos vehículos, se analizan las huellas dejadas sobre la calzada y se relevan posibles registros de cámaras de seguridad de la zona. Además, se buscará establecer en qué carril circulaba cada vehículo y si alguno de los conductores realizó una maniobra previa que pudiera haber influido en la colisión.

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Los peritos de la Policía Científica de Campana llevaron adelante las tareas de rigor durante la madrugada, mientras personal médico constató el fallecimiento de las víctimas en el lugar. El operativo obligó a restringir parcialmente la circulación sobre ese sector de la Ruta 192 durante varias horas, lo que generó importantes demoras hasta que concluyeron las pericias y pudieron retirar los vehículos involucrados.

Con el correr de las horas, familiares de las víctimas llegaron tanto al lugar del accidente como al hospital donde fue internado el sobreviviente. La magnitud de la tragedia generó una profunda conmoción entre los vecinos de Exaltación de la Cruz, Luján y localidades cercanas, debido a que se trata de uno de los accidentes viales más graves registrados este año en esa zona de la provincia de Buenos Aires.

La causa quedó en manos del fiscal Matías Nogueira, de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, quien la caratuló como homicidio culposo. El funcionario ordenó la realización de las autopsias en la Morgue de Policía de Campana y aguarda los resultados de las pericias accidentológicas y de los informes forenses para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y si existió algún otro factor que contribuyó al desenlace fatal.

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Los investigadores también tomarán declaración al conductor del camión y a los testigos que puedan aportar datos sobre los instantes previos al impacto. Los resultados de esas medidas serán claves para reconstruir la secuencia del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

CS