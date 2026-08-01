Campaña: ya se vacunaron más de 6 millones de personas contra la gripe

La estrategia de vacunación antigripal del año 2026 alcanzó ya los 6.019.498 dosis aplicadas en todo el país, a las 19 semanas de iniciada.

Estas cifras representan un aumento de 336.188 dosis respecto a las estadísticas de la misma semana de vacunación del año pasado.

Los resultados preliminares reflejan el impacto de una estrategia que este año comenzó tres semanas antes con el objetivo de que la población pudiera inmunizarse antes del período de mayor circulación del virus influenza.

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El mayor incremento se registró entre las personas de 65 años o más, con 2.456.828 dosis aplicadas. Esto representa un aumento del 10,1% respecto de las vacunas aplicadas hasta la misma semana de vacunación del año pasado. En adultos, es decir embarazadas, personas con factores de riesgo y personal de salud se aplicaron 3.062.248 dosis, un 3,3% más que en 2025.

Asimismo, la vacunación en niños de 6 a 24 meses también mostró una evolución positiva, con 487.814 dosis aplicadas, un 3,1% más que el año pasado.