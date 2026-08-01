Innovación: CABA ya abrió su tercer centro educativo TUMO

Buenos Aires ya tiene su tercer centro TUMO dedicado a la enseñanza en un formato no convencional. Esta tercera sede está en el barrio de Chacarita.

Y este flamante espacio suma –junto a los otros dos anteriores– nuevo equipamiento para que los chicos que concurren puedan hacer talleres de Inteligencia Artificial Generativa y descubrir cómo funciona esta nueva herramienta

Con la inauguración oficial Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad del mundo en tener tres sedes del modelo de aprendizaje autónomo de tecnologías creativas nacido en Armenia.

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Las otras funcionan en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, y en el Parque de Innovación, en Núñez.

Ir a TUMO no es obligatorio: es un espacio educativo no formal y gratuito donde cada chico elige su taller y avanza a su propio ritmo guiado por profesores en distintas áreas: desarrollo de videojuegos, modelado 3D, diseño gráfico, cine, fotografía, programación, música y otras disciplinas vinculadas con la industria de la innovación.

“Estamos muy contentos, es un día muy especial. Somos la única ciudad que tiene tres sedes TUMO. Por año van a pasar 20 mil chicos”, sostuvo Jorge Macri en la nueva sede .

Educación no formal. El centro cuenta con un equipo especializado integrado por 18 workshop leaders, 26 coaches, un center manager y un team leader, quienes acompañan a los chicos durante todo su aprendizaje.

A su vez, cada curso se divide en dos instancias: el self learning (aprendizaje autodidacta) y workshops (talleres prácticos).

Los cursos tienen dos o tres niveles, con un total de ocho sesiones de dos horas de duración cada una.

Y los chicos que concurran podrán elegir tres áreas temáticas y decidir el orden en que las cursan, todo por fuera de su horario escolar.

El área de Inteligencia Artificial Generativa busca que los chicos pasen de ser simples usuarios de estas herramientas a comprender cómo funcionan: mediante experiencias prácticas, aprenderán a crear contenido, desarrollar aplicaciones sencillas e interactuar con modelos de IA.

“TUMO representa una verdadera revolución en la forma en que pensamos la educación. Estamos consolidando un ecosistema donde los chicos no son receptores pasivos, sino los verdaderos protagonistas de su aprendizaje”, afirmó Mercedes Miguel.

El proyecto de Buenos Aires se enmarca dentro de la red global de centros TUMO que logró un gran reconocimiento internacional por su enfoque innovador y disruptivo en la formación tecnológica y creativa para adolescentes.

Las inscripciones están abiertas en el link https://tumo.ar/inscribete-ahora/