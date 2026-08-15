Una camioneta Toyota RAV4 atropelló a seis personas durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata. Una de las víctimas murió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y, hasta el momento, su identidad no fue informada.

El resto de los atropellados sufrió distintas heridas. Cuatro recibieron el alta médica, mientras que otra persona permanece internada por una fractura de cadera y era intervenida quirúrgicamente.

Quiénes fueron las víctimas del accidente en Mar del Plata

En un primer momento, se había informado que eran cuatro las personas atropelladas. Sin embargo, durante la mañana se confirmó que fueron seis las víctimas del accidente. Entre ellas había un hombre de 36 años, que sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho. También resultó herido un adolescente de 17 años, que presentó lesiones leves.

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Además, dos hombres de 21 y 38 años sufrieron politraumatismos. Ambos fueron asistidos después del impacto y, según la información disponible, recibieron el alta médica. Otra de las víctimas sufrió una fractura de cadera y permanecía internada mientras era intervenida quirúrgicamente. Su evolución era seguida por los médicos.

La sexta persona atropellada fue la víctima fatal. Murió en el HIGA como consecuencia de las heridas sufridas y hasta el momento no se dio a conocer su identidad.

Cómo fue el accidente que dejó un muerto y cinco heridos

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:35 de la madrugada, en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas.

Según las primeras actuaciones, un Volkswagen Gol Trend chocó contra la parte trasera de una Toyota RAV4. Ambos vehículos eran conducidos por jóvenes de 21 años.

IMÁGENES SENSIBLES: camioneta chocó y atropelló a varias personas en la vereda (mató a una) en Mar del Plata

Tras el impacto, la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y terminó sobre la vereda. Allí embistió al grupo de personas que estaba frente a un almacén y finalmente quedó incrustada contra el frente del comercio.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que la Toyota RAV4 pierde el control y avanza hacia la vereda donde estaban las víctimas.

Qué se sabe de la investigación

Después del accidente se desplegó un operativo en la zona. Trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de Mar del Plata, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.

Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron resultado negativo. Además, la Policía Científica realizó peritajes para establecer cómo se produjo el choque y de qué manera la camioneta terminó sobre la vereda.

La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor. La Justicia continúa con las medidas para reconstruir la secuencia y determinar las responsabilidades.

Por ahora, una de las principales incógnitas es la identidad de la persona que murió después de ser atropellada. Mientras tanto, los investigadores también buscan establecer qué provocó el primer choque entre los dos vehículos.

LB/AF