Una mujer y su bebé murieron tras el vuelco de una lancha cerca de la Estatua de la Libertad

Una mujer y su bebé de cinco meses murieron después de que la lancha en la que viajaban volcara cerca de la Estatua de la Libertad, en Nueva York. El accidente ocurrió el sábado por la noche en las aguas de Liberty Island y provocó un amplio operativo de rescate.

En total, 14 personas viajaban a bordo de la embarcación. Doce fueron rescatadas con heridas leves y trasladadas a distintos hospitales de la zona, mientras que la mujer y la bebé fueron encontradas en estado crítico y derivadas al NYU Langone Health Brooklyn, donde posteriormente murieron.

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La Guardia Costera de Estados Unidos inició una investigación para determinar qué provocó el vuelco. El capitán de la lancha, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue detenido y acusado de imprudencia temeraria, según informaron las autoridades.

Cómo fue el accidente de la lancha cerca de la Estatua de la Libertad

El hecho ocurrió alrededor de las 22:25 del sábado, hora local, en la zona conocida como New York Harbor. La embarcación era una lancha a motor tipo bowrider Bayliner de 22 pies, unos 6,7 metros de largo.

El Departamento de Bomberos de Nueva York recibió un aviso por una embarcación volcada con personas en el agua y desplegó equipos para asistir a los pasajeros. También participaron agentes de la Policía de Nueva York, unidades especializadas en operaciones portuarias, equipos de buceo y personal de aviación.

Las autoridades rescataron a los ocupantes durante el operativo. Doce personas sufrieron heridas leves, mientras que una mujer y una bebé de cinco meses fueron trasladadas en estado crítico a un hospital de Brooklyn.

Quiénes son las víctimas del accidente

Las víctimas fueron identificadas como Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García, de cinco meses, ambas residentes de Queens, según informó The New York Post.

El padre de la bebé también viajaba en la embarcación y sobrevivió al accidente. Las autoridades todavía investigan las circunstancias en las que se produjo el vuelco y buscan determinar qué factores provocaron que la lancha terminara dada vuelta en medio de la noche.

De acuerdo con una fuente portuaria citada por The New York Post, la embarcación habría llevado una cantidad de pasajeros superior a la recomendada para ese tipo de nave. Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente que la cantidad de personas a bordo haya sido un factor determinante en el accidente.

Investigan las causas del vuelco

La Guardia Costera estadounidense quedó a cargo de la investigación para establecer qué ocurrió antes del accidente. Entre los aspectos que deberán determinarse se encuentran las condiciones de navegación, el estado de la embarcación y la secuencia que terminó con el vuelco.

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Los investigadores también prevén entrevistar al capitán, que quedó detenido y enfrenta una acusación por imprudencia temeraria. Hasta el momento, no se informó si existen otros cargos relacionados con las muertes.

El accidente ocurrió en uno de los sectores más transitados del puerto de Nueva York, frente a Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad. La zona concentra una importante actividad turística y también circulación de embarcaciones comerciales y recreativas.

LB/AF