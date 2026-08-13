Terrible video: un colectivo mató a una mujer yendo marcha atrás en una avenida en Moreno

Un segundo fatal, una decisión repentina y una maniobra de rutina terminaron de la peor manera en pleno centro de Moreno. Una mujer de 45 años perdió la vida de forma trágica tras ser atropellada por un colectivo que dio marcha atrás justo en el momento exacto en que ella intentaba cruzar la calle por un punto ciego. El horror, que quedó registrado de principio a fin por las cámaras de seguridad, conmocionó a todos los vecinos que aguardaban pacientemente en la parada.

El dramático episodio tuvo lugar este miércoles sobre la transitada avenida Bartolomé Mitre, a escasos metros de la esquina con Rivadavia. La víctima, identificada por las autoridades como Norma Beatriz Rojas, bajó a la calzada con la intención de cruzar por detrás del interno 83 de la empresa La Perlita (línea 26). En ese mismo instante, el chofer del transporte público decidió retroceder unos metros para acomodar la unidad y facilitar el ascenso de la fila de pasajeros.

Las imágenes del caso muestran cómo una fatalidad del destino selló el desenlace: la mujer miró hacia el colectivo, pero al girar la cabeza hacia el otro lado para vigilar el tránsito, no notó que el otro vehículo se le venía encima. La desesperación se apoderó de la calle en un instante. Un peatón que venía de frente empezó a hacer señas frenéticas, lo que desató los gritos de los pasajeros y una lluvia de golpes contra el colectivo para advertir al conductor.

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Alertado por los alaridos de la calle, el colectivero avanzó y bajó rápidamente por la puerta trasera. Al ver el cuerpo de la mujer tendido sobre el asfalto, se tomó la cabeza con ambas manos, visiblemente en estado de shock. Minutos después, las sirenas cortaron el silencio: los médicos del servicio de emergencias SAME llegaron al lugar, pero el aplastamiento había sido fulminante y solo pudieron constatar el fallecimiento en la escena.

El caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4, a cargo del fiscal Martín Borgnia. El funcionario judicial ordenó imputar al chofer, de 38 años, por el delito de "homicidio culposo", aunque por el momento no se dispuso su detención. Los controles de alcoholemia realizados en el lugar dieron negativo, mientras se aguardan los resultados de los análisis toxicológicos de sangre y las pericias sobre el vehículo secuestrado.

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En un episodio paralelo y reciente, un hombre de 67 años perdió la vida en el centro platense tras sufrir un colapso de salud mientras manejaba. Desiderio Espindola Acuña, oriundo de la localidad de Ringuelet, circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca cuando su cuerpo dijo basta, provocando que perdiera por completo el conocimiento y el control del volante.

El vehículo a la deriva terminó subiéndose a la vereda en la zona de calle 54, entre 13 y 15, impactando de lleno contra un caño maestro de la red pública. El choque generó una inundación repentina en las inmediaciones de Plaza Moreno que obligó a desplegar un operativo de cuadrillas de ABSA. Dentro del habitáculo, el conductor yacía inconsciente, por lo que el personal del SAME debió realizarle maniobras de RCP de urgencia, logrando revivirlo en un primer momento.

Pero el milagro médico duró muy poco. Tras ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, el hombre sufrió un segundo paro cardíaco que resultó irreversible pese a los esfuerzos de los profesionales. El trágico final derivó en la apertura de una causa caratulada como "averiguación de causales de muerte", bajo la órbita de la UFI N°10 de La Plata, que ahora espera los reportes definitivos para cerrar el expediente.

TC/MSS