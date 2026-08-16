Comprar una casa en Argentina: el país quedó entre los peores del mundo por la dificultad para acceder a una vivienda

El sueño de tener una casa propia está cada vez más lejos para muchos argentinos. Un ranking internacional elaborado con datos de ONU-Hábitat ubicó a la Argentina en el puesto 169 entre 181 países al medir qué tan accesible resulta comprar una vivienda en relación con los ingresos de la población.

El indicador muestra una diferencia importante entre el precio de las propiedades y lo que gana un hogar promedio. En la Argentina, una familia necesitaría destinar el equivalente a 22,7 años de ingresos completos para poder comprar una vivienda.

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El dato coloca al país entre los quince mercados donde resulta más difícil acceder a una propiedad. Además, casi duplica el promedio mundial, que se ubica en 11,2 años de ingresos.

Qué mide el ranking de ONU-Hábitat

El indicador utilizado para elaborar la clasificación relaciona el precio de una vivienda con los ingresos de los hogares. Para calcularlo, se toma el valor promedio de una propiedad y se lo compara con el ingreso anual promedio de una familia.

El resultado permite estimar cuántos años de ingresos serían necesarios para pagar una vivienda si todo el dinero ganado se destinara exclusivamente a ese objetivo. Cuanto menor sea la cantidad de años, más accesible resulta el mercado inmobiliario.

En Argentina, el resultado es de 22,7 años, una cifra que refleja la brecha que existe entre los salarios y el valor de las propiedades.

Argentina quedó peor que sus vecinos

La comparación con otros países de América del Sur muestra que Argentina tiene uno de los peores resultados de la región. Brasil registra una relación de 18,3 años, mientras que en Venezuela alcanza los 18,9. En Colombia son 17,5 años y en Chile, 15,6.

La diferencia también aparece frente a Uruguay, donde el indicador llega a 13,7 años, y Ecuador, con 11,1. Bolivia presenta una de las relaciones más favorables de la región, con 10,5 años.

Así, aunque el acceso a la vivienda representa un problema en distintos países sudamericanos, Argentina aparece particularmente rezagada en esta comparación.

Cuáles son los países donde es más difícil comprar una casa

El ranking también muestra que una economía grande no necesariamente garantiza un mercado inmobiliario accesible. China, por ejemplo, presenta una relación de 34,6 años, una de las más altas entre los países analizados.

El peor resultado corresponde a Siria, donde serían necesarios 86,7 años de ingresos para alcanzar el valor de una vivienda. En Sri Lanka, el indicador llega a 40,8 años.

Otros países asiáticos también aparecen entre los mercados con mayores dificultades para acceder a una propiedad. Corea del Sur, Tailandia, Vietnam y Filipinas forman parte de ese grupo.

La situación muestra que la crisis de acceso a la vivienda no depende solamente del nivel de riqueza de cada país. Los precios de las propiedades, los ingresos y las características de cada mercado inmobiliario también tienen un peso importante.

Los países donde comprar una vivienda es más accesible

En el otro extremo aparecen Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con una relación de apenas 3 años de ingresos. Se trata de los mejores resultados del ranking.

Estados Unidos también se encuentra entre los países mejor posicionados. El indicador utilizado por ONU-Hábitat ubica al país en el séptimo puesto, con 4,5 años.

Australia registra 7,5 años y Reino Unido, 8,3. En este último caso, el informe señala que el aumento de las tasas hipotecarias y la escasez de propiedades afectaron la capacidad de compra durante los últimos años.

Algunos países europeos muestran una situación menos favorable pese a sus altos niveles de ingresos. Portugal registra 12,6 años, Francia 11,8, Luxemburgo 11,5 y Alemania 10,7.

Cuánto cuesta construir una casa en Argentina

El problema no se limita a comprar una propiedad ya construida. También levantar una vivienda desde cero requiere un esfuerzo económico que queda muy lejos de los ingresos de un trabajador promedio.

Un relevamiento de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco) calculó que construir una casa de 100 metros cuadrados demanda unos $228,6 millones.

Al comparar ese monto con el salario neto promedio de los trabajadores estables, que en junio alcanzó los $1.590.179, se necesitarían alrededor de 143,76 salarios completos para cubrir el costo de construcción.

En términos simples, equivale a casi 12 años de ingresos destinados exclusivamente a construir la vivienda. El cálculo, además, no contempla el terreno, el IVA ni otros costos que podrían aumentar el desembolso final.

El crédito hipotecario tampoco está al alcance de todos

Los préstamos hipotecarios volvieron a ganar protagonismo en la Argentina, pero acceder a ellos todavía representa un desafío para una gran parte de los trabajadores.

Simulaciones realizadas sobre créditos del Banco Nación para comprar una propiedad de US$100.000 muestran que el ingreso familiar requerido puede superar ampliamente el salario promedio, dependiendo del plazo elegido y de si el solicitante cobra sus haberes en esa entidad.

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En algunos casos, la familia necesita ingresos superiores a $3,2 millones y puede llegar a requerir cerca de $4,7 millones para cumplir con las condiciones del préstamo.

Esto hace que, para muchos hogares, sea necesario sumar más de un salario para alcanzar los requisitos exigidos por el banco.

El techo propio, cada vez más lejos

Los distintos indicadores apuntan en la misma dirección. Comprar una vivienda, construirla o acceder a un crédito hipotecario exige ingresos que una parte importante de los hogares argentinos no alcanza.

El ranking internacional de ONU-Hábitat coloca a la Argentina entre los países donde existe una mayor distancia entre el valor de una propiedad y los ingresos de la población.

Con 22,7 años de ingresos necesarios para comprar una vivienda, el país quedó en el puesto 169 de 181. El dato vuelve a mostrar uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias argentinas para alcanzar el sueño de tener una casa propia.

LB/AF