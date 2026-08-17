Tragedia en la Ruta 14: volcó un colectivo de larga distancia, murió una mujer y hay más de 26 heridos

Un trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 625, en cercanías a la localidad correntina de Alvear. Un colectivo de larga distancia que trasladaba a 28 pasajeros despistó y volcando sobre la banquina, provocando la muerte de una mujer y dejando un saldo de más de 26 personas con heridas de diversa consideración.

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Fuentes ligadas a la investigación, indicaron a Perfil que el micro de larga distancia se desplazaba desde la ciudad de Oberá (Misiones) con destino a La Noria (Buenos Aires).

Por causas que aún se intentan establecer mediante peritajes de la Policía de Corrientes, el conductor perdió el control del rodado, lo que derivó en el despiste y la posterior vuelta sobre la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, los equipos de emergencia desplegados en la zona confirmaron el fallecimiento de Cinthia Aquino, una mujer de nacionalidad argentina de 48 años de edad, cuya identidad fue confirmada por familiares al medio local Anly Red de Comunicación.

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Operativo de rescate y derivación de heridos

A raíz de la magnitud del siniestro, se activó de inmediato un amplio protocolo de asistencia y seguridad en el que intervinieron efectivos de la Policía de Corrientes, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Alvear y Santo Tomé.

La totalidad de los sobrevivientes fue rescatada del interior de la unidad y trasladada de urgencia. En una primera instancia, el Hospital Dr. Miguel Sussini de Alvear montó un dispositivo de recepción para brindar las primeras atenciones, realizar placas radiográficas y estabilizar a los pacientes.

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A medida que se evaluó la gravedad del cuadro clínico de cada pasajero, se iniciaron las derivaciones hacia el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, centro médico de mayor complejidad de la zona.

Hasta allí ya fueron trasladados 14 heridos de gravedad, mientras que el resto de los lesionados continuaba siendo derivado de forma paulatina para su posterior internación.