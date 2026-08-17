El Banco de Corrientes lanzó créditos para el campo: hasta 48 meses de plazo y subsidio de tasa

En el marco de la 90° Exposición Nacional de Ganadería, Granja e Industria de la Sociedad Rural de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó el lanzamiento del programa "Corrientes Potencia: Ganadería". La iniciativa, articulada de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Banco de Corrientes, busca impulsar la producción, el financiamiento de infraestructura y la modernización del sector pecuario en todo el territorio provincial.

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El plan contempla herramientas crediticias con condiciones de fomento, destacándose un subsidio de hasta 10 puntos porcentuales en la tasa de interés aportado directamente por el Estado provincial.

Las medidas apuntan a responder a las demandas de capital de trabajo, expansión del rodeo e inversiones de escala en los establecimientos productivos.

Las tres líneas de financiamiento disponibles

La propuesta del Banco de Corrientes se estructuró en tres herramientas financieras segmentadas según el destino productivo:

Capital de Trabajo: Financia hasta el 100% de la compra de forrajes, verdeos, suplementos alimentarios, balanceados, hacienda para engorde e insumos sanitarios. Contempla plazos de devolución de hasta 36 meses con seis meses de gracia para la amortización de capital. Con el subsidio provincial aplicado sobre la tasa de referencia ( TAMAR + 8 puntos), la tasa final estimada se ubica cercana al 20% anual .

Retención de Vientres: Orientada a incrementar el stock ganadero mediante la compra o retención de hembras reproductivas. Permite financiar hasta el 25% del rodeo declarado, con plazos de hasta 36 meses y seis meses de gracia. La tasa final estimada ronda el 21% anual .

Infraestructura Rural: Cubre hasta el 70% de la inversión destinada a la construcción de alambrados, corrales, aguadas y mejoras fijas. El plazo de pago se extiende hasta los 48 meses con seis meses de gracia y esquema de desembolsos parciales según avance de obra. La tasa final alcanza aproximadamente un 21% anual.

Créditos hipotecarios UVA del Banco de Corrientes: plazos de hasta 20 años y financiación al 100%

Garantías y condiciones del programa

Las tres herramientas crediticias incluyen un período de gracia de hasta 6 meses para el pago de capital y esquemas de garantías adaptados a la actividad rural, permitiendo la constitución de prendas sobre ganado. Las líneas se encuentran habilitadas tanto para personas humanas como para jurídicas radicadas en Corrientes que desarrollen actividad ganadera.

Desde la entidad financiera estatal remarcaron que el programa busca consolidar el arraigo rural, sostener el empleo directo en los municipios e incentivar la inversión productiva en el mediano y largo plazo.