Corrientes apuesta a la obra pública y proyecta generar 13.000 empleos con inversiones estratégicas

Frente a la paralización de partidas dispuesta por el Gobierno nacional y el complejo escenario económico, la provincia de Corrientes ratificó la decisión de mantener en ejecución el plan de obra pública financiado con recursos propios. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, confirmó la estrategia orientada a preservar la generación de empleo mediante los proyectos industriales.

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"El gobernador (Juan Pablo Valdés ha tomado la decisión de no parar la obra pública y por eso, pese a este contexto económico difícil y la reducción en materia de ingreso de recursos por parte de Nación, el gobierno sigue apostando a la inversión", explicó Jorge Meza.

En el área habitacional, tras la baja de programas federales, la provincia asumió de manera directa el financiamiento a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).

Según detalló el ministro a Radioactividad, el objetivo planteado por la gestión es alcanzar la finalización y entrega de 1.500 unidades habitacionales durante el primer mandato, mediante esquemas de demanda libre y articulación directa con las comunas.

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Rutas nacionales, concesiones y la Travesía Urbana de la Ruta 12

En materia vial, la provincia interviene en las negociaciones para destrabar proyectos paralizados. Sobre la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 12 en el acceso a la capital correntina, Meza detalló que se resolvió el conflicto con la empresa contratista, proyectando un plazo de ejecución restante de 18 meses.

A su vez, el funcionario aseguró que se alcanzó un preacuerdo con la Jefatura de Gabinete de la Nación para que el operador privado que adjudique la concesión de la Ruta 12 asuma la conservación y mantenimiento del tramo urbano denominado "Corredor del Belgrano" (que abarca las avenidas 3 de Abril, Independencia y Pedro Ferré).

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Para los trazados nacionales sin concesión, Vialidad Provincial evalúa asumir la administración directa y delegar el mantenimiento en empresas privadas mediante sistemas de peaje.

Proyectos industriales y conectividad internacional

El esquema de obras de conectividad contempla la repavimentación de la Ruta Provincial 27, el desarrollo logístico del puerto de Lavalle y las obras complementarias para la puesta en marcha del puerto de Ituzaingó, junto a proyecciones de cruces fronterizos con Brasil y Uruguay.

En cuanto al desarrollo productivo, la mayor proyección se concentra en el Parque Industrial de Ituzaingó. "Estamos hablando de un proyecto de inversión privada que podría generar cerca de 13.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta", concluyó Meza, al destacar el posicionamiento geopolítico de Corrientes en el bloque regional.