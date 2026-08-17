"Abuela, vení porque mi mamá está muerta": denuncian intento de femicidio contra una mujer policía de Corrientes

Un grave episodio de violencia de género genera indignación en la localidad de Saladas. Una mujer que se desempeña como efectiva de la Policía de Corrientes denunció haber sufrido una brutal agresión física por parte de su pareja, Lorenzo Antonio Fiol, durante la madrugada del sábado.

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Pese a la gravedad de las lesiones, el acusado recuperó la libertad tras abonar una fianza de 300.000 pesos, lo que provocó el enérgico reclamo de la familia de la víctima.

Según relató la hermana de la agredida, Raquel Ayala, el ataque se inició dentro de un vehículo sobre la Ruta Provincial N.º 13. "Lo que él quería hacer era salir a la ruta e incrustarse contra un palo de la luz", detalló la familiar, quien precisó que el siniestro no se concretó por el tránsito de frente.

Al intentar escapar a pie, la víctima fue subida a la fuerza al automóvil y golpeada repetidamente hasta perder el conocimiento.

La agresión continuó al llegar al domicilio familiar, donde conviven con dos hijos de 7 y 10 años. Fiol descendió a la mujer arrastrándola del cabello, le propinó patadas en el rostro y la cabeza, y la arrojó sobre una cama.

Fue el menor de 10 años quien alertó a su abuela mediante una llamada telefónica desesperada: "Abuela, vení porque mi mamá está muerta".

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Al arribar a la propiedad, la madre de la víctima logró ingresar y halló a la mujer inconsciente, con el rostro desfigurado y con sangrado en boca y nariz.

Polémica fianza y cuestionamientos al alta médica

Efectivos policiales y personal del servicio de emergencia acudieron a la vivienda y procedieron a la detención de Fiol. Sin embargo, a las pocas horas el fiscal o juez interviniente dispuso su excarcelación bajo la caución juratoria de $300.000, medida que causó el repudio de los allegados: "Fue un intento de femicidio, no fue solo un golpecito", remarcó Ayala a radio Sudamericana.

A la situación judicial se sumó el descontento por la atención médica brindada en el hospital de Saladas. De acuerdo con el testimonio de la familia, profesionales del centro de salud le diagnosticaron traumatismo de cráneo y fractura de mandíbula, pero desestimaron la gravedad del cuadro y denegaron el pedido de traslado al hospital Escuela de la capital provincial para la realización de estudios complementarios de mayor complejidad.

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A pesar de que la paciente registraba pérdida de equilibrio e intensos dolores, los profesionales de guardia firmaron el alta médica. "Nadie se hace cargo. La verdad es que esa es nuestra angustia", concluyó la hermana de la víctima, en medio del reclamo de justicia y medidas de protección efectivas.