La tapa del Diario PERFIL del domingo 16 de agosto de 2026.

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.165 del Diario PERFIL, de este domingo 16 de agosto de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

El PJ busca sortear el ‘riesgo kuka’ y suma aliados para salvar las PASO. La unidad de la principal fuerza de la oposición aún está lejos. Todas las tribus coinciden en que evitar la ruptura fue una primera instancia, pero, de ahora en más, el objetivo es ir “paso a paso” mostrando gestos de responsabilidad hacia otros dirigentes para conseguir la meta esencial: que no se anulen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que, de no realizarse, pueden ocasionar un cisma histórico. El eje será quién controla la provincia de Buenos Aires.

Cómo será el ‘country antinuclear’ de Martín Varsavsky en Mendoza. Tiene como socios al embajador Alec Oxenford y está pensado para millonarios, en un lugar protegido en la precordillera.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La CGT intensifica sus protestas y crece el enojo por el caso Facundo Moyano.

Milei. El Presidente saldrá de su curioso ostracismo en los actos de homenaje a San Martín.

El 86% de las importaciones de juguetes son de China.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Brett Christophers, economista y geógrafo británico: tierra, energía y renta.

Cómo opera Huawei en la Argentina, la empresa acusada de “comunista”. Para Peter Lamelas es "el enemigo".

Villarruel: “Hay que pensar en los que no llegan a fin de mes”.

La exnovia de Joe Lewis estuvo en Lago Escondido antes de ser madre.

Irán. Como una de las consecuencias de la guerra surge una nueva arquitectura militar en una de las zonas calientes del planeta.

Ceuta militarizada por otro intento de inmigración masiva.

Ezeiza. La historia de una fuga en un Día del Niño cuando trece presos aprovecharon un relajamiento en la guardia. Trágico final.

Estudiantes. Goleada histórica por 4 a 0 en La Plata a un Gimnasia disminuido por las expulsiones a dos de sus jugadores.

Escriben en esta edición:

Botta, Calvo, Burgueño, Yeza, Fara, Castro, Vaca Narvaja, Cwaik, Sinay, Lloret, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

