Joe Lewis pasó de ser un empresario desconocido en Argentina a ser un personaje que provoca más rechazo que adhesiones. Y éstas últimas, ene general, provienen de argentinos que tampoco tienen reconocimiento unánime ni del todo positivas.

Diciembre 2025. Carolyn Carter a días de dar a luz (izq.), y con su hijo en la previa de Navidad con su familia Carter-Heller.

En Inglaterra, el nombre Joe Lewis se asocia directamente con el Tottenham Hotspur Football Club, que incluso tuvo al argentino Mauricio Pochettino como director técnico de 2014 a 2019.

¿Por qué la justicia de Estados Unidos investigó a Carolyn Carter?

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En Argentina, Joe Lewis linquea de inmediato con Lago Escondido, su propiedad patagónica de más de doce mil hectáreas, que fue centro de disputas territoriales saldadas a favor del empresario por el poder judicial y político de Río Negro. También de un viaje que también toma ese nombre y que representa cómo el poder empresario y el poder judicial, pueden cometer un hecho cuasi delictivo sin tener una sanción correspondiente.

Carolyn Carter en el jardín de las rosas (o de Alicia), en Lago Escondido.

Upgraded. Fuera de todo estas cuestiones espurias, Lago Escondido es otro ejemplo de la maravilla natural que significa la Patagonia argentina. Fue allí donde de junio a agosto de 2025, pasó unas extensas vacaciones Carolyn Carter, pareja de Joe Lewis de 2013 a 2020.

En la famosa terraza de la mansión patagónica de Joe Lewis con vista panorámica al lago y las montañas.

Esta joven de hoy 36 años, es una norteamericana nacida en Islas Vírgenes, e incluso fue representante de su tierra en una competencia Miss Universo. Si bien su cuenta de Instagram es prolija, colorida, y envidiable para quienes imaginan un mundo de viajes, vestuario de diseñador, y carteras francesas, no hay una sola imagen de Carolyn Carter junto a Joe Lewis. Sí, en algún caso, alguna mención como “my ex”. Por ejemplo, en julio de 2023 sube una foto posando con su nueva camioneta BMW X5 con el texto: “Upgraded by my ex”.

Carolyn Carter y tres fotos de sus vacaciones en Lago Escondido, la propiedad patagónica de su ex Joe Lewis.

Judicial. Carolyn Whitney Carter-Heller –tal su nombre completo– se hace conocida como expareja de Joe Lewis porque aparece mencionada e investigada en la causa que la justicia de Estados Unidos le entabla al millonario británico por corrupción corporativa. Esto es, como máximo titular del directorio de varias de sus compañías, utilizó información privilegiada para que personas de su entorno la apliquen en inversiones o jugadas financieras con riesgo cero. Incluso aparece como beneficiario “un argentino con el que Lewis jugaba al póquer”.

En 2018, cuando Carolyn era pareja de Joe Lewis, también disfrutó de los rincones privados de Lago Escondido.

Las vacaciones de Carolyn Carter en Lago Escondido de junio a agosto de 2025 precedieron al nacimiento de su primer hijo ocurrido en diciembre. Del pequeño hay fotos blureadas, pero de la propiedad de Joe Lewis, Carolyn mostró distintos escenarios privados como cursos de agua, jardines, caballeriza, huertas, y “altas cumbres”.