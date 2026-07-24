Embajador norteamericano estrena su yate de US$ 450 millones con una gira y protestas

Tilman Fertitta es un empresario texano que presentó sus credenciales como embajador de Estados Unidos en Italia en mayo de 2025, y en poco más de un año de gestión, atendió tanto su agenda diplomática como, por ejemplo, la renovación de Villa Taverna, su residencia oficial en Roma.

Venecia 2026. Boardwalk, el yate de 117 metros de largo y dos helipuertos del embajador de EE.UU. en Italia.

Y en lo personal, Fertitta recibió en la costa italiana, a Boardwalk, su nuevo yate de 450 millones de dólares, mientras tiene en venta el anterior Boardwalk, en 174,5 millones de dólares. Esos dos valores dan cuenta de un upgrade entre ambas naves. De lo que se observa a simple vista, el Boardwalk 2026 tiene una tercera, y dos helipuertos repartidos a diferentes altura en la proa y en la popa. Y también varia unos metros en su extensión, el nuevo yate tiene 117 metros de largo.

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Travesía. Este 2026, Estados Unidos celebra los doscientos cincuenta años de su independencia, y además de la fiesta que Tilman Fertitta organizó en la mencionada residencia de Roma, estrenó su imponente yate recorriendo puertos de la costa italiana. En cada posta (ciudad), decoró su embarcación con cotillón festivo para luego recibir autoridades varias y personajes relevantes de cada ciudad. Mucho de esa travesía puede verse en las escenas que subió a sus redes sociales.

El embajador Tilman Fertitta en el interior de Boardwalk, el yate que estrenó este 2026.

Arrogancia. “Venecia ha sido durante mucho tiempo la puerta de entrada entre naciones, donde el comercio, la cultura y la tradición marítima han conectado a personas de todo el mundo. ¡Qué lugar tan apropiado para albergar una recepción a bordo del Boardwalk celebrando nuestra iniciativa de ‘Coastal Diplomacy’ como parte de las conmemoraciones de ‘Freedom250’ de Estados Unidos”, posteó el embajador Fertitta al llegar a esa famosa ciudad italiana, punto final de su gira.

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Pero allí hubieron personas que no pensaban lo mismo que él. Y por las protestas se reforzó la seguridad. El Boardwalk ingresó a puerto acompañado por lanchas rápidas y motos de agua de la policía italiana. Toda la puesta en escena fue calificada por muchos de los manifestantes como una actitud de “arrogancia del embajador Fertitta”.

Máxima seguridad en Venecia por las marchas contra la presencia del embajador de Estados Unidos. De fondo, Boardwalk, su yate de 450 millones de dólares.

Como sucede en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, todo lo que tenga conexión con Donald Trump provoca resistencias. En las protestas contra Fertitta en Venecia, los manifestantes corearon consignas hostiles contra las políticas estadounidenses en Oriente Medio. Por su parte, diputados de la oposición denunciaron el costo que ocasionaba esa gira, al señalar que cada visita del embajador Fertitta a los diferentes puertos italianos, requiere el despliegue de unidades navales, guardacostas y de policía para garantizar la seguridad.

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Billonario. “Servir como embajador del presidente Trump en Italia es un trabajo de verdad”, dijo Tilman Fertitta cuando consiguió que el congreso norteamericano aprobara su designación. En la página oficial del gobierno de su país, lo describieron así: El embajador Fertitta, es un empresario multimillonario estadounidense, personalidad televisiva, autor de bestsellers y propietario de equipos deportivos profesionales. (...) Es el único propietario de Fertitta Entertainment, empresa dueña de la cadena de restaurantes Landry’s, el hotel y casino Golden Nugget, y de los Houston Rockets, equipo de la NBA, que compró en 2017 por dos mil doscientos millones de dólares. A través de su compañía, posee más de seiscientas propiedades en treinta y seis estados, y en más de quince países”.

Tilman Fertitta y su mujer Lauren en el yate, en Venecia (izq.); y en su avión privado cuando llegó a Roma en mayo de 2025.

La fortuna de Tilman Fertitta varía según Forbes y Bloomberg. La primera lo ubica en el puesto 306 de lo más ricos del mundo con 10,8 mil millones de dólares; la segunda, en el puesto 237, con 13,8 mil millones.