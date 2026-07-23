Ana Botín, la poderosa banquera, 'seduce' a IShowSpeed: "Somos el JP Morgan de Europa"

El video parece un encuentro casual entre personajes ubicados en palcos vecinos en uno de los estados norteamericanos donde se jugó la final del recién terminado Mundial de Fútbol.

Pero no son tres personas cualquiera quienes ocupan los palcos mundialistas: hay dos que son de los empresarios que representan el poder económico de España, Ana Patricia Botín, titular del Banco Santander (que también opera en Argentina), y Juan Roig, dueño de Mercadona, una cadena de supermercados. El tercero es Darren Watkins Junior, más conocido como IShowSpeed.

Mundial 2026. Ana Botín quiere convencer a IShowSpeed que sea cliente de su banco online.

El youtuber IShowSpeed en su paso por la Argentina.

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Este youtuber afroamericano de 21 años ostenta más de cien millones de seguidores en sus distintas plataformas, y hace poco declaró que como creador de contenidos se hizo rico a los 16 años. Y aunque todavía no califica para la lista mayor de Forbes, esta publicación sí registró la fortuna de IshowSpeed en treinta millones de dólares.

Mundial 2026: Ana Botín presenta a IShowSpeed al supermercadista Juan Roig y le dice: "Él es el Walmart de España"

Y en este Mundial 2026, además de haber actuado en el olvidable espectáculo de medio término, IShowSpeed aplicó la técnica más usada para potenciar visualizaciones: la provocación. Sobre todo con la Selección Argentina. Este youtuber, Ana Botín y Juan Roig ocuparon palcos vecinos el 14 de julio último en el estadio de Dallas, donde la selección de Francia no celebró la Revolución Francesa sino que “tuvo su San Quintín” –histórica batalla de 1557– con el seleccionado de España.

El JPMorgan, el banco que tuvo de cliente a Jeffrey Epstein.

Y en el intermedio del partido que definió la eliminación del Mundial del equipo de Kylian Mbappé, mientras IShowSpeed transmitía en vivo para su canal de Youtuber se acercaron dos españolas a pedirle una fotos, y segundos después esas dos jóvenes lo presentaron a las “dos importantes empresarios de Europa”, le dijeron. Juan Roig, el poderoso supermercadista miraba a IShowSpeed con una curiosidad similar a la de los fans del youtuber.

Final Mundial 2026. Ana Botín con Rafael Nadal y la corona de España; y IShowSpeed con Mike Tyson.

Mientras la banquera Ana Botín se encargó de explicar no sólo qué hacían ambos profesionalmente sino que le “vendió” por qué debería sumarse como cliente de su banco, Openbank, la entidad online del Santander. “Él (Roig) es el Walmart de España, y nosotros somos el JP Morgan de Europa”, le explica Botín a un IShowSpeed que parece no terminar de entender si es cierto que le están diciendo.

El youtuber IShowSpeed estuvo en Buenos Aires en 2025 como parte de gira mundial por su cumpleaños número 20.

Toda esta situación estaba siendo vista en vivo por unas 57 mil personas, vía la cuenta de Instagram del youtuber. Botín si no fuera la banquera heredera podría ser vendedora, porque tuvo un discurso directo respecto de las ventajas de su banco, y una gestualidad que apuntaba a convencer a IShowSpeed de que no puede no ser cliente suyo. Incluso sumó un gesto de dedo en la sien que se decodifica como “Pensalo bien, somos la opción perfecta para vos”.

Ana Botín con el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi (izq.); y con el financista y funcionario Luis 'Toto' Caputo (der.).

IShowSpeed no dejó registro del video en sus redes sociales, ni siquiera en Instagram donde tiene a la fecha 54 millones de seguidores. Sí lo tienen Ana Botín a modo de posteo en su Instagram con el siguiente texto: “Qué partido!…Y con suerte, con al menos un nuevo cliente”. Quizá éste sea la primera publicidad de este tipo protagonizada por la banquera más importante de España, y como mujer en ese cargo, de Europa.