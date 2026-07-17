Mbappé va por el tercer puesto y el botín de oro

Fuera de la pelea por su deseada segunda Copa del Mundo, Kylian Mbappé tiene que conformarse con disputar hoy con Francia el partido por el tercer puesto, el último pulso con Lionel Messi por los récords goleadores como el Botín de Oro.

Mbappé afrontaba su tercer Mundial con la ambición de repetir el éxito de Rusia 2018 y agrandar el idilio con su torneo fetiche, aquel que lo convirtió en un referente global cuando apenas tenía 19 años.

El Diez de Francia, por el contrario, está viviendo una repetición de su hasta ahora decepcionante etapa en el Real Madrid.

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Sin trofeos grandes con el equipo merengue, Mbappé se tuvo que consolar con ganar por segundo año seguido el trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga.

Este podría ser el mismo escenario del Mundial de Norteamérica a pesar de su gran actuación y del temible repertorio ofensivo que tenía a su alrededor, que hacían de Francia una clara favorita al título.

Pero la caída en semifinales ante España (2-0) dejó al crack otra vez pendiente de sus premios individuales, comenzando por el Botín de Oro del Mundial por la que pugna con Messi, ambos empatados con ocho goles.

Ambos ya libraron esta carrera en Qatar 2022, cuando Mbappé alcanzó el galardón con ocho tantos, uno más que Messi, quien acabó llevándose la gloria máxima del trofeo de campeón con Argentina.

El genio rosarino, que mañana perseguirá su segunda corona en la final ante España, está por delante en la clasificación de máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 goles, pero Mbappé lo sigue a sólo un tanto de distancia y con el tiempo a su favor.