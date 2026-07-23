Nicolai Tangen, el CEO que 'maneja' la economía de Noruega, donó sus 6000 obras de arte

“Uno debería regalar o donar lo más preciado que tiene. De lo contrario, ¿qué sentido tiene atesorarlo?”, dijo Nicolai Tangen al Financial Times. Este noruego de 59 años es famoso por “manejar” la economía de su país. Y sobre todo, mantener el famoso bienestar de los escandinavos.

Nicolai Tangen es el CEO del Fondo Soberano de Noruega que comprende 2,1 trillones de dólares (*): una cifra seguida de 18 ceros. Dicho Fondo Global de Pensiones de Noruega –tal su denominación correcta– se creó cuando dicho país descubrió petróleo en el Mar del Norte con el objetivo de proteger su economía de posibles vaivenes, y a su vez, es la reserva financiera noruega. Desde 2020, Nicolai Tangen gestiona tal preciado fondo.

Hay millonarios que donan sus obras de arte; y otros, que la rematan.

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Fuera de ese mundo corporativo, se pone el traje de comunicador para En buena compañía, el podcast que creó para hablar de su métier y entrevistar personajes de distintos ámbitos con una mirada empresaria. Y en lo particular, se convirtió en uno de los grandes mecenas de Noruega. Por eso, como se mencionó anteriormente, Tangen dijo al Financial Times lo de “regalar lo más preciado”.

Nicolai Tangen cofundó un museo en su pueblo natal–en Noruega–, y allí está la colección de arte que donó.

Y en su caso fue la donación de su colección de arte que comprende unas seis mil obras que Tangen compró en los últimos 30 años y a la que considera como la más grande y más importante colección de arte modernista nórdico del período que va de 1910 a 1990.

¿Qué es el "trillonario" Fondo Soberano de Noruega?

Ese acervo que fue particular –de Nicolai Tangen–, que pasó a ser público, está en Kunstsilo, un museo que fue construido en lo que un silo de estructura similar al que está ubicado en la Plaza Reina de Holanda, en Puerto Madero. Este edificio está en Kristiansand, ciudad natal de Nicolai Tangen. De hecho él es uno de sus fundadores y su gran mecenas dado que de las ocho mil obras de su colección permanente, seis mil fueron las donadas por el CEO del Fondo Soberano noruego.

Fachada del museo Kunstsilo construido en lo que fue un silo; la parte superior es de vidriada y allí funciona una confitería.

Kunstsilo: interiores del silo transformado en museo cofundado por el Nicolai Tangen.

La inteligencia artificial (IA) es otro tópico al que Nicolai Tangen siempre refiere cuando se lo entrevista. Y en su discurso de mayo último como CEO dedicó gran parte a la IA. “La inteligencia artificial es el avance más importante que se está produciendo en el mundo actualmente.(…) No se trata solo de mi valoración personal sino del mensaje que escucho constantemente de los directores ejecutivos con los que me reúno en todo el mundo; y utilizan la expresión ‘alerta roja’".

"Creo que en Noruega aún no hemos comprendido del todo lo que esto significa. La IA está afectando al fondo de dos maneras distintas que conviene diferenciar.(…) También estamos utilizando la IA para reducir costos. (…) Sin embargo, la IA no está exenta de riesgos. Quienes no nos desean el bien también utilizan esta tecnología”, dijo.

(*) A julio 2026: 2,1 trillones de dólares/1,8 trillones de euros.