Opción excluyente: populismo o crecimiento Cms:

El gobierno argentino instruyó recientemente a la Secretaria de Energía para abrir una licitación internacional, a fin de conceder los derechos de exploración de hidrocarburos en la Cuenca Argentina Norte, a unos 350 kilómetros de Mar del Plata.

Esta decisión previene claramente sobre la protección de los recursos de dominio público, el equipamiento militar y el patrimonio de valor cultural.

Ante tan promisoria iniciativa, resulta útil recordar los intentos de diversos grupos que, ante propuestas similares para autorizar explotaciones off shore de hidrocarburos, generaron movimientos populares, judiciales y legislativos para impedir su concreción, so pretexto de una autodenominada “prevención ecológica”, tal como había ocurrido efectivamente a fines de de 2021.

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En ese entonces, el Ministerio de Ambiente de la Nación aprobó los estudios de impacto ambiental para que la empresa noruega Equinor (en sociedad con YPF y Shell) iniciara exploraciones sísmicas en las cuencas del norte del Mar Argentino.

Inmediatamente, se desató una ola de movilizaciones sociales sin precedentes en rechazo a la exploración y explotación petrolera offshore.

Agrupaciones de surfistas, colectivos ambientalistas, vecinos, y turistas marcharon por las calles de Mar del Plata, alegando la probabilidad que un accidente petrolero arruinaría las playas y la biodiversidad marina, a la vez que alertaban sobre el posible daño que causaría sobre las ballenas francas australes, delfines y pingüinos que migran por la zona.

Fue un ejemplo más de las formas paralizantes que asumen los movimientos perpetuadores del atraso y el subdesarrollo.

Frente a este cuadro, cabe contraponer el ejemplo más importante que representa el extraordinario ejemplo noruego, y cómo ese país pasó de ser uno más de modestos ingresos, a una de las naciones más ricas y con mejor bienestar social del planeta.

En 1990 el gobierno de ese país creó por ley el Fondo Soberano más grande del mundo a fin de invertir las ganancias del petróleo en acciones, bonos y bienes raíces fuera de Noruega.

El gobierno solo tiene permitido disponer de una pequeña fracción del rendimiento anual estimado del fondo (alrededor del 3%) para el presupuesto del Estado, asegurando además, la inviolabilidad del capital principal, y su crecimiento para futuras generaciones.

Noruega, a su vez, y a fin de evitar complicaciones económicas graves —inflación, la pérdida de competitividad o inestabilidad política—, diseñó una estrategia basada en tres pilares fundamentales:

Invertir fuera del país. Si se gastaran los petrodólares directamente en su economía local, la moneda nacional (la corona noruega) se apreciaría demasiado, con lo cual destruiría la competitividad de todas las industrias no petroleras (agricultura, pesca, manufactura).

1. El 100% de los ingresos públicos derivados del petróleo se transfieren al fondo, (posee en la actualidad aproximadamente el 1.5% de todas las acciones de empresas cotizadas en el mundo), quien puede invertir exclusivamente en el extranjero (en acciones, bonos, bienes raíces e infraestructura de energías renovables globales).

2. La solidez del Fondo Soberano no es solo técnica, sino también institucional y cultural.

3. Si bien su propietario es el Ministerio de Finanzas (que define las directrices y límites de riesgo), la gestión diaria la realiza de forma independiente una división del banco central, bajo criterios estrictamente profesionales y no políticos.

4. Cualquier ciudadano noruego puede entrar a su sitio web y comprobar, en tiempo real, cuánto vale el fondo, qué acciones posee y en qué parte del mundo está invertido su patrimonio.

Resultado de esta estrategia, resulta ser que la protección social de Noruega (en todos sus órdenes una de las más altas del mundo), a la vez que la riqueza del subsuelo noruego, pertenecerá también a los ciudadanos de ese país, por muchas décadas.

Ejemplo digno a tener en cuenta, frente a cantos de sirena que disuaden iniciativas de desarrollo y mejor nivel de vida para la población.

A tenerlo en cuenta.

Que así sea.



* Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina