Embajador noruego: “Fue clave para nuestro desarrollo tener una empresa estatal petrolera como YPF”

Halvor Sætre, embajador de Noruega en la Argentina, aseguró que uno de los factores decisivos del desarrollo de su país fue la creación temprana de una empresa petrolera estatal. “Tener una empresa estatal en el inicio nos permitió desarrollar una industria propia de proveedores”, afirmó, y advirtió que sin ese esquema “hubiera habido un riesgo de que todos los servicios fueran prestados por empresas extranjeras”, al comparar la experiencia noruega con el potencial de Vaca Muerta. "Lo primero era establecer la soberanía, la idea de asegurar que los recursos pertenecen al Estado, son de la sociedad", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Halvor Sætre es el actual embajador de Noruega en la Argentina, cargo que ocupa desde que presentó sus cartas credenciales en octubre de 2023. Es también embajador concurrente en Uruguay, Bolivia y Paraguay. Su cargo promueve las oportunidades de inversión noruegas en la Argentina, especialmente en los sectores marítimo, de petróleo y gas. También abogado por el acuerdo comercial entre la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur.

Usted fue inspirador de una columna que nosotros hicimos, comparando el fondo de Noruega con la posibilidad de que Argentina pueda hacer algo similar en Vaca Muerta, a partir de un encuentro que tuvimos donde usted me contó mucho sobre Noruega. Pero me gustaría que compartiera con nuestra audiencia ese contrafáctico. Cómo Noruega, que a fines de los 60 era un país de ingresos incluso menores que la Argentina, país de ingresos se convirtió hoy en uno de los países con más alto producto bruto per cápita y con el mayor fondo del mundo, gracias a una autorización de estas reservas petroleras, podríamos decir inteligentes por parte del Estado, y que pueden ser de alguna manera una inspiración para lo que pase en Argentina con Vaca Muerta.

Es un gran honor y es un tema muy importante para mi país, por supuesto. Este descubrimiento de un lanzamiento muy importante de petróleo en Ecofiscal, se llama, en 1979. Hace 55 años. Y eso cambió, por supuesto, nuestra historia. Pero, como dijiste, Noruega era un país bastante desarrollado. Tal vez con un PIB por capital de entre 10 o 15 más desarrollados del mundo, con un sistema política bastante similar a los demás países escandinavos. Y tuvimos raíces industriales, sobre todo el sector naviero, la pesca y también industria, basado en los recursos hidroeléctricos que tenemos. Entonces, ya bastante desarrollado, con un Estado eficaz y profesional y también alto nivel de educación.

Ahora tenemos un fondo soberano, el fondo de pensiones global de Noruega, que supera, como dicen en Estados Unidos, 2 trillones de dólares. Y eso, por supuesto, no hubiera sido posible sin el petróleo. Entonces, pero por supuesto también es muy probable que Noruega hubiera sido también muy desarrollado hoy sin el petróleo. Porque las bases fueron, estuvieron para un desarrollo industrial y, también con ese sistema de conocimiento, pero la trayectoria sería, sería diferente. Hay que pensar que los ingresos no vinieron hasta que el fines de los 70. Entonces, 10 años de desarrollo, 10 años de desarrollo del sistema, del marco regulatorio, de la industria también. Y lo importante fue primero asegurar la soberanía de los recursos, porque en los 60, no había reglas tan claras.

Perdóneme que lo vaya interrumpiendo, encuentro paralelismo, porque Vaca Muerta se descubre la cantidad de recursos en el año 2013 y hoy todavía no está totalmente desarrollado.

Sí, y ese desarrollo de un lanzamiento así requiere muchas inversiones, mucha tecnología. No se hacen en un año o dos. En nuestro caso, los ingresos empezaron a llegar, sobre todo en las 80, pero sobre todo más tarde, en los 90 y los 2000, como una función del nivel de exploración, del nivel de producción y los precios de los mercados internacionales. Y por supuesto no controlamos la segunda parte de eso, pero lo más importante para mí es también que logramos desarrollar una industria propia, una industria de proveedores con una alta nivel de presión regulatorio, que les permitió deshacerse de líderes mundiales también. Tenemos ya una empresa que empezó como una empresa estatal, en el 72, pero se convirtió ahora en una global.

Uno podría decir que esa empresa estatal es algo parecido a YPF.

Hay muchos paralelos, yo no conozco el modelo de YPF en detalles, pero para mí hay muchos paralelos. Y para Noruega, tener una empresa estatal en el inicio nos permitió de desarrollar esta industria de proveedores. Y sin esto, tal vez hubiera un riesgo que todos los servicios prestados serían hechos por empresas extranjeras. Y ahora, con este modelo, logramos desarrollar toda una industria de proveedores de servicio. También un matrimonio entre el sector privado y el público, pero también enrte el sector naviero y el sector energético. Porque ya tuvimos una industria naviero muy importante antes, pero ahora hay un matrimonio entre esos dos sectores con un nivel tecnológico muy alto que va a ser una base para nuestra desarrollo.

Ustedes necesitaban, como necesita Argentina, inversión extranjera para explotar ese petróleo, así como necesita Vaca Muerta. Pero lo que ustedes plantearon es una sociedad, 50-50. O sea, que los extranjeros invertían para explorar ese petróleo y poder sacarlo, pero las ganancias quedaban la mitad para la empresa estatal y la mitad para las extranjeras que venían a hacer la inversión para sacarlo. ¿Es correcto?

Sí, hay muchos detalles en eso. Lo primero era establecer la soberanía y también el gobierno noruego, tuvo experiencia de otros sectores, como hidroeléctrico, la idea de asegurar que los recursos pertenecen al Estado, son de la sociedad. Eso fue primero y luego establecer un marco regulatorio que funciona para las empresas y también para la sociedad. Fue importante asegurar un marco regulatorio estable para que puedan invertir los majors internacionales. Y siempre tuvieron una certeza del nivel de impuestos, que aseguraba que era un buen negocio. Eso permitía un hibrido.

Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia cuál es la visión que tienen los noruegos del papel del Estado y esa combinación socialdemócrata.

Creo que en la historia alemana había bastante alto nivel de igualdad porque no tuvimos la aristocracia que otros países en Europa, pero sí tuvimos un Estado importante. Entonces, esta idea de un Estado profesional activo, siempre ha sido una visión de todos los partidos políticos. Como una función de los cambios políticos, los debates políticos, nació la idea de un Estado de bienestar, como en los demás países escandinavos. Creo que fue un resultado del intercambio democrático, de los debates políticos entre el lado más socialdemócrata y el lado más conservador. La derecha y la izquierda tuvieron una dialéctica interesante en nuestro sistema que hace que hoy en día hay un consenso muy grande en la sociedad y en los partidos políticos de este modelo en general. Y dentro de este marco hay, por supuesto, siempre un debate feroz entre los partidos políticos, como debería ser. Pero para mí, esta combinación de un rol del Estado bastante importante y también un motor privado, de una manera, porque sabemos que una economía, las empresas privadas son, en general, más eficaces que lo estatal. Y este, este combinación, este híbrido, funciona bastante bien en nuestra historia.

