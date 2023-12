El periodista Reynaldo Sietecase habló tras la noticia de la nulidad de la causa de Lago Escondido, que investigaba el viaje que compartieron jueces federales, funcionarios y empresarios en la que se los investigaba por los delitos de dádivas e incumplimiento de deberes. Sietecase consideró que el fallo del juez federal Sebastián Ramos “es aleccionador” y “debería marcar un hito de impunidad”.

“Lo que lograron es que esta causa terminara en el fuero federal, que está claro que responde al poder concentrado. Y este ejemplo que nos da Sebastián Ramos es tan aleccionador, es tan claro. Es decir ‘con nosotros no, nada que vaya contra los jueces y las grandes empresas puede prosperar”, dijo el conductor en su programa La Inmensa Minoría (Radio Con Vos), que siguió el tema en su ciclo radial desde hace tiempo.

Sietecase, que se encontraba en reposo por una intervención médica a la que se sometió, hizo su editorial por vía telefónica: “Siento cierto cansancio moral, cansancio ético, porque veo la doble vara en el periodismo para tratar este tema, el ocultamiento, el mirar para otro lado, decir que esto no es tan grave cuando es gravísimo”, dijo.

La Justicia declaró nula la causa del viaje de jueces a Lago Escondido y sobreseyó a los imputados

En palabras del escritor, la nulidad de la investigación habla de “la podredumbre” que hay en el funcionamiento de la justicia argentina. “Ver la postal de lago escondido con los jueces viajando, quedándose dos o tres días ahí, tomando sol, cabalgando pagados por un grupo empresario y que esto no tenga ni siquiera una sanción administrativa habla del nivel de podredumbre en el que está metida la justicia argentina, que es funcional a un estado de cosas”, sentenció.

En varias oportunidades durante su editorial reiteró los nombres de los jueces y funcionarios involucrados: el juez federal Julián Ercolini, el camarista de Casación Carlos Mahíques, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahíques, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, el juez federal Pablo Gabriel Cayssials y el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

“Y los repito, porque yo me imagino a algunos que se lo encuentran en el country, o jugando al polo, y le pueden decir ‘Ercolini, ¿no te da vergüenza?’; ‘Mahiques, ¿no sos un caradura? ¿Aceptaste dádivas y no te parece mal?’; ‘Yadarola, ¿a vos te parece bien, vos miras a tus hijos con total tranquilidad sabiendo que sos funcional a las empresas y no a la constitución nacional?’ ‘¿Te sentás tranquilo, Marcelo D’Alessandro, a comer con tu familia?’ ‘Pablo javier caysial ¿Cómo haces cuando llevas, si es que llevas a tus hijos a la escuela o a comer, afuera no pasa nada?

“Acá hay cuatro o cinco jueces, sumaría al juez Ramos que firmó esto, que no deberían ser jueces de la República. Y lo van a seguir siendo porque esa es la postal de la impunidad”, dijo el comunicador.

Lago Escondido: la Justicia de Río Negro falló a favor de Joe Lewis y cerrarán el acceso corto que pasa por su estancia

En ese sentido, resaltó además que si bien “está mal” y se cuestionó mucho el hackeo al teléfono al entonces funcionario de la ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro, en esas conversaciones estaban explícitos los intentos de encubrir lo sucedido: “Los tipos coordinaban inventar facturas para justificar el viaje, anunciaban que lo iban a meter preso al titular de la PSA, es decir, la facultad de decir: ‘ah, me denunciaste, vas a ver como te va a ir'. Probablemente también se estén acordando de mí y me van a tener en sus agendas”, desafió Sietecase.

“Estamos en un momento clave de la discusión democrática de la Argentina, lo que se puede o no se puede, las garantías a preservar, y todos los que hablan de la libertad, bueno la libertad es para todos los ciudadanos, todos son iguales ante la ley. Repiten esto pero cada vez que tienen que tomar una decisión son más iguales que los iguales, los que pueden recibir una dádiva y no tener ningún tipo de sanción”, criticó.

“Es un fallo que debería marcar un hito de impunidad, como el juez Sebastián Ramos liberó hoy de cualquier tipo de responsabilidad a varios jueces”, remarcó.

AG / Gi