Trump dijo que "reducirá" ejercicios militares con Corea del Sur, "por mi buena relación con Kim Jong Un"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó "reducir considerablemente" la participación de su país en los ejercicios militares conjuntos que se realizan con Corea del Sur, una declaración que tomó por sorpresa a Seúl, que se limitó a un cauto comunicado indicando que de su parte "se cumplirá con el cronograma previsto". Lo insólito fue que Trump para justificar esa decisión, en su red social la enmarcó primero en una reducción de costos, a tono con la campaña electoral, pero además consideró que esos ejercicios "son una señal hostil para Coreal del Norte", donde "tengo muy buena relación con Kim Jong Un".

El mensaje de Trump se conoció este domingo a través de su plataforma Truth Social, pero el dato que sacudió el tablero asiático fue el virtual elogio al líder norcoreano Kim Jong Un, pero además fustigó a Seúl porque, dijo, Coreal del Sur no acompañó la campaña estadounidense contra Irán: "Cuando pedí colaboración me dijeron 'no, gracias'", señaló Trump sin medias tintas.

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La respuesta de Corea del Sur llegó después. El Ministerio de Defensa surcoreano aseguró que los ejercicios "Uchi Escudo de Libertad" comenzarán este lunes y se desarrollarán "tal como estaba previsto".

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ratificó el cronograma de las maniobras después de las declaraciones de Trump. "Procederemos según lo previamente notificado y programado", señaló un portavoz del organismo, en una breve declaración ante las consultas sobre el anuncio del presidente estadounidense.

Los ejercicios Uchi Escudo de Libertad tienen como objetivo preparar a las fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos para responder de manera conjunta ante una eventual amenaza militar de Corea del Norte.

La confirmación de Seúl se produjo horas después de que Trump anunciara que había ordenado al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reducir de manera sustancial la participación de Washington.

Mensaje a ambas Corea

Trump cuestionó los ejercicios con Corea del Sur no solamente por su costo, sino también por la señal hostil a Corea del Norte.

El presidente estadounidense sostuvo que las maniobras representan una señal "totalmente inapropiada y hostil" para Pyongyang. También destacó que Corea del Norte se mostró "respetuosa y no amenazante" desde que regresó a la Casa Blanca en 2025.

"Partiendo de mi muy buena relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", escribió Trump.

El mandatario explicó que ya era demasiado tarde para cancelar por completo la participación estadounidense porque las maniobras estaban a punto de comenzar. Por eso, afirmó que decidió reducir el nivel de intervención de las fuerzas norteamericanas.

Trump volvió a destacar su relación con Kim Jong Un

Un día antes del anuncio, Trump había publicado en Truth Social una fotografía junto a Kim Jong Un correspondiente a un encuentro que ambos mantuvieron en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense.

La relación entre Trump y el líder norcoreano fue uno de los principales argumentos utilizados por el mandatario para justificar su decisión.

Durante su primer gobierno, Trump mantuvo varios encuentros con Kim y abrió un proceso de diálogo directo con Pyongyang sobre su programa nuclear. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a un acuerdo definitivo.

Ahora, Trump volvió a reivindicar ese vínculo mientras busca reducir una de las principales actividades militares conjuntas entre Washington y Seúl.

Un ensayo de 'invasión'

Pyongyang rechaza desde hace años los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. El gobierno de Kim Jong Un sostiene que las maniobras representan "una preparación para una eventual invasión de Corea del Norte".

El gobierno norcoreano volvió a cuestionar los ejercicios esta semana y advirtió que podría responder con medidas destinadas a reforzar su capacidad de "disuasión".

En medio de la tensión, Corea del Norte lanzó el miércoles un misil balístico sobre el mar de Japón. El lanzamiento fue interpretado como una nueva demostración de fuerza frente a las maniobras previstas entre Washington y Seúl.

Estados Unidos mantiene alrededor de 28.500 soldados en Corea del Sur, donde permanecen como parte del dispositivo militar destinado a reforzar la defensa del país frente a las amenazas de Pyongyang.

La Guerra de Corea terminó en 1953 con un armisticio, pero las partes nunca firmaron un tratado de paz definitivo.

Por ese motivo, la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur y los ejercicios militares conjuntos continúan siendo uno de los principales puntos de tensión con Corea del Norte.

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La decisión anunciada por Trump no implica, por ahora, el retiro de las tropas estadounidenses desplegadas en territorio surcoreano. El cambio anunciado está centrado en la participación de Washington en las maniobras conjuntas.

Trump también cuestionó a Corea del Sur por Irán

El anuncio sobre los ejercicios se produjo además en medio de nuevas críticas de Trump hacia Corea del Sur por su posición frente al conflicto con Irán.

El presidente estadounidense afirmó que le preguntó a su par surcoreano si su país quería colaborar con Washington en la desnuclearización de Irán. Según relató, la respuesta fue negativa. "Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: '¡No, gracias!'", escribió Trump.

El mandatario viene cuestionando los compromisos militares de Estados Unidos con sus aliados y reclamando un mayor respaldo a sus políticas exteriores. Sus críticas alcanzaron también a los países miembros de la OTAN.

Mientras tanto, la tensión en la península de Corea continúa. Trump busca mantener su vínculo con Kim Jong Un, mientras Corea del Sur confirmó que seguirá adelante con los ejercicios militares conjuntos que Washington había decidido reducir.

LB/HB