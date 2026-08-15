Las últimas elecciones de Trump

Pocas ideas son tan fundamentales para la imagen política del presidente estadounidense Donald Trump como su constante afirmación de que la izquierda estadounidense roba elecciones a su costa. Si no los detenemos, advierte a sus seguidores, ya no tendremos país.

Cuando derrotó (legalmente) a Hillary Clinton en 2016, pero sin obtener la mayoría de los votos, insistió en que millones de personas habían votado ilegalmente en su contra y que el Partido Demócrata había “manipulado las elecciones en los colegios electorales”. Cuando perdió contra Joe Biden en 2020, formuló estas y otras acusaciones, e incitó a un disturbio en el Capitolio para intentar detener la certificación de los resultados. En 2024, afirmó que los demócratas habían reconocido su victoria sobre Kamala Harris solo porque el margen había sido “demasiado grande para ser manipulado”.

Ahora Trump se enfrenta a su último voto popular. Su nombre no aparecerá en la papeleta electoral este noviembre, pero los resultados de las elecciones de mitad de mandato para el Congreso casi siempre se consideran un referéndum sobre el presidente en ejercicio y su gestión, y esto es especialmente cierto cuando su partido tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.

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Estas elecciones también llegan en un momento de profunda impopularidad para Trump. Sus índices de popularidad son más bajos en este punto de su mandato que los de cualquier presidente estadounidense en su segundo mandato en los últimos 80 años, con la única excepción de Richard Nixon en vísperas de su polémica dimisión en 1974. Pero esta vez, a juzgar por sus acciones, a Trump no parece importarle el resultado de las elecciones.

Ciertamente, a principios de este verano, utilizó un discurso televisado para reiterar acusaciones infundadas sobre elecciones anteriores, incluyendo la afirmación de que China ha creado una “pesadilla sin precedentes en materia de seguridad electoral” al piratear millones de registros de votantes y manipular las redes sociales (aunque no sugirió ninguna acción contra China en respuesta). También acusó a los demócratas de ocultar pruebas y persiste en presionar al Congreso, controlado por los republicanos, para que apruebe nuevas leyes que obligarían a todos los votantes a presentar una identificación en su centro de votación, una medida a la que muchos de sus compañeros republicanos se oponen. Pero esta retórica no es nueva, y la mayoría de los republicanos que ahora se enfrentan a elecciones de mitad de mandato han hecho poco por impulsar las diversas teorías conspirativas de Trump.

El presidente también parece empeñado en sabotear de forma más directa a los mejores candidatos a la reelección de su partido. En numerosos estados, ha forzado la jubilación de legisladores republicanos fuertes, aunque de criterio independiente, favoreciendo a candidatos que le juran lealtad por encima de los titulares con mayores posibilidades de derrotar a los populares rivales demócratas. Ha perjudicado repetidamente a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado al intentar obligarlos a adoptar posturas muy impopulares o a aprobar leyes sin ninguna posibilidad de éxito. Además, ha presionado a los legisladores republicanos para que cancelen su receso de agosto, a pesar de ser un momento crucial para la campaña electoral en sus estados y distritos.

Lo más importante es que Trump ha dedicado mucha atención a cuestiones que le importan personalmente —un nuevo salón de baile para la Casa Blanca, nuevos monumentos en Washington y la venganza política contra sus enemigos— mientras que prácticamente ignora problemas más inmediatos como la inflación de los precios al consumidor, que su guerra contra Irán y sus políticas arancelarias están exacerbando.

¿Qué está pasando? ¿Ha perdido Trump el interés en proteger las mayorías republicanas? Es casi seguro que los demócratas obtendrán el control de la Cámara de Representantes, lo que otorgaría a la oposición cierto poder sobre el gasto público y la oportunidad de iniciar investigaciones oficiales contra el presidente y su administración. Incluso podrían someterlo a un tercer juicio político. El Senado es un escenario mucho más reñido, pero la oposición también podría obtener la mayoría allí, lo que debilitaría la capacidad de Trump para confirmar a altos funcionarios, jueces y nuevos magistrados de la Corte Suprema.

Pero son precisamente estas probabilidades las que explican por qué Trump parece encogerse de hombros ante las mayorías en peligro de su partido: sabe que tiene pocas posibilidades de éxito. Una vez que se cuenten los votos de noviembre, el presidente se negará a aceptar el resultado. Enviará a la policía de inmigración a vigilar los colegios electorales. Impugnará las elecciones reñidas, pondrá en duda la integridad de las máquinas de votación y de los funcionarios electorales (sobre todo en los estados de mayoría demócrata) y alegará que agentes extranjeros en la sombra ayudaron a la oposición a ganar. También afirmará que los republicanos habrían ganado por amplio margen si simplemente hubieran hecho todo lo que él exigía.

Esta respuesta inevitable dañará aún más la confianza pública en las instituciones de la democracia estadounidense, pero no afectará el resultado final de las elecciones. Como en todas las elecciones de Trump —las presidenciales de 2016, 2020 y 2024, así como las de mitad de mandato de 2018 y 2022—, las autoridades locales contarán los votos y los ganadores legítimos reclamarán sus escaños. Trump no puede cambiar esto porque el gobierno federal de Estados Unidos no tiene ninguna función constitucional en la administración de las elecciones estadounidenses. Los resultados se decidirán en los estados.

Una vez más, las salvaguardias institucionales del país se mantendrán firmes. Independientemente de lo que Trump diga o haga en los días, semanas y años venideros, los tribunales estadounidenses rechazarán sus impugnaciones. Incluso sus compañeros republicanos, digan lo que digan al ser interrogados sobre sus opiniones personales respecto a las afirmaciones de Trump, seguirán adelante preparándose para las numerosas batallas políticas y legislativas que se avecinan tras su mandato.

En este proceso, comenzaremos a dejar atrás la era Trump en la historia presidencial estadounidense. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y muchos otros iniciarán con cautela sus esfuerzos por liberarse de la influencia de Trump. Sin este presidente que los unifique, los demócratas pronto librarán sus propias batallas internas. Aliados y rivales de Estados Unidos comenzarán a considerar cómo el próximo presidente, republicano o demócrata, podría cambiar el rumbo político y las políticas del país.

Sí, en geopolítica, dos años es mucho tiempo. Aún quedan muchas historias por escribir sobre Trump, y este presidente seguirá marcando la política estadounidense y su papel en un mundo fragmentado y en constante cambio. Pero las elecciones de mitad de mandato de noviembre, por muy llamativas que sean las controversias que las rodeen, marcarán un punto de inflexión en la historia reciente del país. La capacidad de Trump para redefinir lo que es posible dentro de Estados Unidos y en relación con sus aliados y adversarios ha alcanzado su punto álgido.

*Fundador y presidente de Eurasia Group y GZERO Media, es miembro del Comité Ejecutivo del Órgano Consultivo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial.

Project Syndicate