Granada fue sacudida en la madrugada por un sismo de mediana magnitud

Un sismo de 5,2° en la escala de Richter sacudió la tranquilidad de una buena parte de la región de Andalucía en España por la madrugada. El epicentro, a 10 kilómetros de profundidad según lo informado por las autoridades del Instituto Geográfico Nacional (IGN, se produjo en la localidad de Alhendín, dentro del municipio de Granada a la 1:04 horas y si bien se sintió con fuerza solamente se reportaron daños materiales.

Mientras la población, desde casi todos los municipios de Granada, reportó caída de objetos, movimiento de muebles y temblor de puertas y ventanas, desde el IGN consignaron que el temblor alcanzó a otras localidades del norte de la provincia andaluza como Huéscar, Almuñécar, Salobreña, Motril y la Alpujarra.

Hubo daños importantes en casas, edificios y en algunas carreteras, pero no personas heridas. Casi inmediatamente en las redes sociales aparecieron videos en los que quedaron registradas imágenes del momento y se podía apreciar la caída de mampostería sobre varios autos estacionados que quedaron seriamente afectados y la rotura del pavimento en algunos sectores de la ciudad. En algunos barrios también hubo cortes de la energía eléctrica.

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Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia y encendió la alerta por tsunami

El sismo despertó a muchos de los habitantes de las zonas afectadas quienes salieron asustados a la calle, ante el temor de nuevas réplicas.

El diario local Granada hoy consignó que el anterior movimiento telúrico en esa región había ocurrido el 26 de julio de este año en Armilla,con una intensidad de 3,6 grados y que estuvo seguido de dos réplicas, aunque de menor intensidad, en Alhendín y en la propia Armilla.

Pocas horas antes tembló Indonesia

Un terromoto mucho más intenso se produjo también en las primeras horas del sábado en Indonesia, en el sureste asiático. Allí el sismo de magnitud 7,7 sacudió la región de Flores, en el este de ese país, y las autoridades emitieron una alerta por posible tsunami. El movimiento se registró a las 5:58 de la madrugada, hora local, frente a la costa norte de la isla.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que aumenta el potencial de impacto en la zona.

El terremoto fue seguido por dos fuertes réplicas, de magnitudes 5,6 y 5,9, en la misma región. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de que el movimiento genere olas de tsunami.