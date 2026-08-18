Trump cayó al 33% de aprobación y los republicanos podrían perder el control del Congreso

La aprobación de Donald Trump cayó al 33% en una nueva encuesta de Reuters e Ipsos, en un contexto marcado por la guerra con Irán, el aumento de los precios y la suba del combustible. Norman Powell, corresponsal de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, explicó que estos factores están generando una preocupación creciente entre los estadounidenses.

El escenario representa un problema para el presidente de cara a las elecciones de medio término de noviembre y también podría afectar al Partido Republicano. Según Powell, los analistas políticos estadounidenses consideran que el oficialismo podría sufrir una derrota importante y perder el control del Congreso.

La aprobación de Trump cayó al 33%

Powell señaló que la nueva encuesta de Reuters e Ipsos refleja el impacto de la situación económica y geopolítica sobre la imagen presidencial. “El último porcentaje es de 33% de aprobación solamente para Trump según esta encuesta de Reuters e Ipsos”, explicó.

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El corresponsal vinculó este resultado con el escenario generado por la guerra con Irán. “Me imagino que esta nueva encuesta de Reuters ha sido afectada sin duda por todo lo que está sucediendo en la guerra con Irán, porque los precios siguen subiendo, el combustible sigue subiendo”, sostuvo.

Según Powell, el impacto de esos factores se siente directamente entre los ciudadanos estadounidenses: “Hay una preocupación muy grande en el común de la gente estadounidense”.

El riesgo de una derrota republicana en noviembre

El bajo nivel de aprobación de Trump también encendió las alarmas dentro del Partido Republicano. Powell explicó que los comentaristas políticos estadounidenses consideran que el resultado de la encuesta anticipa un escenario electoral adverso.

“Indefectiblemente en la próxima elección, en la elección de noviembre, Trump o el partido republicano va a tener una severa derrota, va a perder el control del Congreso casi con seguridad”, afirmó el corresponsal.

La situación se vuelve más compleja porque, como señaló Jorge Elías durante el intercambio, el desgaste presidencial podría trasladarse directamente al partido. El conductor planteó que Trump se convirtió en una figura prácticamente inseparable de la identidad actual del Partido Republicano.

El peso de Trump sobre los legisladores republicanos

Powell coincidió con ese diagnóstico y explicó que la mayoría de los legisladores republicanos están alineados con el presidente. “El grueso de los miembros del Congreso que pertenecen al Partido Republicano están enrolados en las filas de Trump”, señaló.

El corresponsal agregó que incluso quienes mantienen diferencias con el mandatario tienen dificultades para enfrentarlo públicamente. “Los que no lo son no se animan tampoco a criticarlo muy fuerte porque enseguida Trump mueve sus hilos y sus mensajes y les puede costar el puesto a estos legisladores en la próxima elección”, advirtió.

Florida, uno de los focos de las elecciones

El calendario electoral también comienza a tomar forma con las primarias en Alaska, Florida y Wyoming. Powell destacó especialmente el caso de Florida por su importancia política y por tratarse del estado donde reside Trump.

“El foco de la prensa está puesto más que nada en Florida por ser el estado donde tiene su residencia el presidente Trump”, explicó. También remarcó que el estado se inclinó con mayor fuerza hacia los republicanos desde la llegada de Trump a su segundo mandato.

Jorge Elías, por su parte, contrapuso la situación de Florida con la de California, donde los demócratas mantienen una posición predominante. El conductor también mencionó el peso político del gobernador Gavin Newsom y la posibilidad de que tenga aspiraciones presidenciales en el futuro.