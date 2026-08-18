Duhalde cuestionó duramente a Milei, criticó al peronismo y fue contundente sobre la candidatura presidencial de Kicillof

El expresidente Eduardo Duhalde hizo un análisis del escenario político de Argentina en el contexto de las elecciones presidenciales del año que viene. En referencia a Javier Milei, cuestionó la forma frontal en que se expresa el actual mandatario: “Lo que yo quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así al país le va a ir cada vez peor”.

Javier Milei

Luego definió a la actual gestión como “un gobierno de pelea”, y consideró que se encuentra “equivocado en su manera de manejarse”.

En sus declaraciones a la prensa que recogió la Agencia Noticias Argentinas (NA), Duhalde también habló sobre la situación del justicialismo y fue directo: “Lo veo mal”. Sin embargo, aclaró que “veo mal a los partidos, veo mal a todos los partidos. Inclusive, al partido del Gobierno lo veo mal”.

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En ese punto, el expresidente anunció que tiene su propio proyecto político: “Creo que hay que armar una cosa distinta y la estamos armando. Estamos armando el Movimiento Productivo Argentino como partido político, con los instrumentos radicales y justicialistas”.

Duhalde adelantó que busca competir a nivel municipal, provincial y nacional, pero descartó presentarse como candidato en las elecciones 2027: “No, no. Yo ya tengo 84 años y, a esta edad, no está uno para gobernar, pero estoy para ayudar”.

Sobre qué dirigente ve para presentarse en los comicios del año que viene, apoyó al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Kicillof me parece un hombre honesto y obviamente el Gobierno lo tiene cortito. Me gusta como candidato, me gusta el candidato”.

Axel Kicillof

Las declaraciones de Duhalde en junio contra Milei

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó, el 25 de junio pasado, en declaraciones radiales recogidas por la Agencia Noticias Argentinas (NA) que Javier Milei “no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierd*. No se puede vivir peleando”.

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En el contexto del lanzamiento de su Movimiento Productivo Argentino, Duhalde explicó que el espacio busca contener al peronismo y al radicalismo. “Estoy convencido de que vamos a sacar por lo menos el 50% de los votos”, vaticinó el exmandatario.