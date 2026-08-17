Las frases principales que dejó Milei en el acto por San Martín en Retiro

Durante su discurso, el Presidente cuestionó el crecimiento del Estado, reclamó unas Fuerzas Armadas y de seguridad equipadas y planteó que la Argentina debe avanzar hacia un modelo basado en la libertad, el crecimiento, el orden y la prosperidad. A continuación, las 20 frases más destacadas que dejó Milei durante el acto.

El presidente Javier Milei encabezó el acto en homenaje al general José de San Martín

- “Seamos libres, que lo demás no importa nada.”

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- “Independencia sin libertad era vacía.”

- “La verdadera medida de un libertador no está en cuándo toma las armas, sino en cuándo las suelta.”

- “San Martín murió ignorado por el país al que le dio todo.” “Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar, fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender, fuimos perdiendo nuestra libertad para soñar con un futuro mejor.”

- “Estas libertades fueron perdidas en nombre de ampliar un Estado gigante.”

- “El precio de la libertad es la eterna vigilancia.”

- “La libertad no es el estado natural de las sociedades.”

- “La libertad no es el punto de reposo de los gobiernos, es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse.”

- “Los enemigos de la libertad existen y no descansan.”

- “La libertad es un legado de nuestros padres, pero también es una responsabilidad y una herencia que debemos dejarle intacta a nuestros hijos.”

- “Defender la libertad que nos legó nuestro General es también defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos.”

- “El ladrón es también un tirano del prójimo.”

- “Defender la libertad argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales.”

- “La gesta sanmartiniana es una fuente permanente de inspiración para todo mi gobierno.”

- “Vamos a dar la batalla por la libertad allá donde sea necesario, sin importar el costo.”

- “Lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad.”

- “Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo.”

- “Hoy no tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce.”

- “No hay mejor forma de honrar su memoria que convertirnos en el mejor país que podemos ser.”

CS/HB