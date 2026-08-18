Cuál es el contexto detrás de la manifestación de “Gandalf's” frente a la casa de Peter Thiel en Palermo

Una particular protesta frente a la casa que Peter Thiel compró en Palermo Chico llamó la atención por su referencia directa a El Señor de los Anillos. Mientras se desarrollaba el paso de los Granaderos a Caballo, un grupo de personas apareció con una representación de Gandalf, el célebre mago de la obra de J. R. R. Tolkien, y una bandera con la frase “You shall not pass”. En este sentido, durante Ronda de Investigación, Natalia Volosin y Nicolás Lucca explicaron las razones por la pantalla de +Perfil.

La pregunta central fue por qué los manifestantes decidieron utilizar la imagen de Gandalf para hacer referencia al empresario tecnológico estadounidense. Nicolás Lucca explicó que existe una relación personal profunda entre Thiel y la obra de Tolkien. “Peter Thiel es un enfermo de fanatismo por la obra de Tolkien, pero puntualmente por la trilogía del Señor de los Anillos, de los libros”, planteó.

Similitudes entre la infancia de Peter Thiel y Elon Musk

Según desarrolló, el empresario contó que los libros tuvieron un papel importante durante su infancia: “Él ha contado que fue su refugio en la infancia”. El vínculo también fue relacionado con la infancia de Thiel y Elon Musk, quienes fueron educados en Sudáfrica: “Pasó al igual que Elon Musk, tiene algo muy coincidente, los dos fueron educados y criados en colegios de apartheid en el sur de África”.

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Lucca sostuvo además que Thiel habló abiertamente sobre sus recuerdos de aquella etapa y su refugio en la literatura. “Y en el caso de Thiel ha sido abierto, que no se ha llevado muy buenos recuerdos de esa infancia, y su refugio eran los libros de Tolkien”, resaltó.

Uno de los puntos centrales fue el nombre de Palantir, la compañía tecnológica asociada a Thiel. La denominación remite directamente a los objetos del universo de Tolkien: “Su actual empresa se llama Palantir. Palantir es una unidad de los Palantiri, que dentro de la obra de Tolkien son las piedras del conocimiento”.

Peter Thiel cuenta con un amplio repertorio dentro de la literatura

Para el periodista, la conexión entre la literatura que marcó al empresario y el nombre de su compañía permite observar aspectos de su pensamiento y de su trayectoria. “Habla mucho de lo que fue su infancia y de su visión de las cosas también, porque además de venir acá a invertir, es un tipo que ha escrito mucho. Ha escrito mucho no solamente sobre sus cosas, sino que ha escrito mucho sobre su visión del mundo”, expresó.

La protesta incluyó una bandera con la frase “You shall not pass”, una de las expresiones más reconocibles asociadas a Gandalf. La escena se produjo cerca de la propiedad de Thiel en Palermo Chico y coincidió con el paso de los Granaderos a Caballo.

La elección de la frase adquiere un sentido evidente en el contexto de una protesta: el mensaje del personaje de Tolkien fue utilizado para expresar un rechazo a la presencia y a las actividades del empresario en Argentina.