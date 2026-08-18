Encuesta electoral en Brasil: "El 41% dice que va a votar a Lula y 36% que va a votar a Bolsonaro"

Las elecciones presidenciales de Brasil comenzaron oficialmente con una disputa cada vez más ajustada entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, según explicó la periodista especializada en política brasileña, Eleonora Gosman, por la pantalla de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, en el segmento de Ronda de Corresponsales.

Eleonora Gosman explicó que la evolución de los sondeos fue significativa durante los últimos meses y que la diferencia entre los principales candidatos volvió a reducirse. “Ahora estamos 50-50, medio-medio, ¿en qué sentido? La diferencia volvió a bajar, o sea, la diferencia a favor de Lula volvió a bajar, ahora esa diferencia es de tres puntos”. También destacó una diferencia según el tipo de medición: “Cuando se hace una especie de encuesta, digamos, espontánea, se le pregunta por quién va a votar, entonces ahí 41% dice que va a votar a Lula y 36% que va a votar a Bolsonaro”.

La estrategia de Flavio Bolsonaro para las elecciones de Brasil

Luego, manifestó que el escenario puede recordar a la elección de 2022, cuando Lula también tuvo dificultades inicialmente en algunas regiones. “Puede ocurrir eso ahora en función de una cosa, en función de que Bolsonaro, Flavio, el hijo número uno, se le dice 01 porque es el primer hijo de Jair Bolsonaro, hace de cuenta cómo, que no va a ser elegido él, que él va a ser elegido, pero quien va a gobernar es el padre Jair Bolsonaro”.

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La estrategia buscaría aprovechar la diferencia de imagen entre padre e hijo. “Obviamente tiene prestigio, mientras que el hijo, te diría que está muy mal en prestigio”, planteó Gosman.

Segunda vuelta en Brasil: una posibilidad casi inevitable

La primera vuelta está prevista para el 4 de octubre, mientras que una eventual segunda vuelta será el 26 de octubre. Según desarrolló, la polarización hace muy difícil evitar un balotaje: “Claro, inevitablemente la segunda vuelta, porque hay una polarización muy grande en esta elección, con lo cual, no te queda mucho margen, digamos, para que no haya segunda vuelta”.

Javier Milei y su impacto en las elecciones brasileñas

Sobre si Javier Milei benefició a Bolsonaro o terminó favoreciendo a Lula, pidió cautela. “Si le dio o no una mano a Bolsonaro, podría que sí, podría que no”, expresó.

La periodista sostuvo que Milei mantiene una relación estrecha con Donald Trump: “Javier Milei no es, en este caso específico de política internacional, no es un outsider. Él está vinculado íntimamente con Trump”.

Sin embargo, descartó que el presidente Milei haya tenido un peso decisivo sobre la evolución electoral. “Lo que puedo asegurar es que no tuvo tanta influencia el tema de Milei, ni para un lado, ni para el otro”.