Elecciones en Brasil: cómo quedará el Congreso y por qué Lula deberá negociar con la centro derecha

Las elecciones generales de Brasil del 4 de octubre no solo definirán al próximo presidente, sino también la composición del Congreso y los gobiernos de los estados. Para Eleonora Gosman, el escenario legislativo podría cambiar poco respecto de la actualidad. “Yo no creo que la centro derecha sea dejada de lado, es más, creo que los diputados, senadores, etcétera, van a ser como ahora, o sea no va a haber cambios realmente sustanciales dentro del Congreso”, afirmó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya pidió a sus votantes que acompañen también a los candidatos legislativos de su coalición de centroizquierda. Sin embargo, el desafío no pasa únicamente por conseguir apoyo para sus proyectos de ley, sino también por la relación con un Congreso donde la centro derecha mantiene un peso significativo.

El poder del Congreso y las enmiendas parlamentarias

Uno de los principales puntos de tensión son las llamadas enmiendas parlamentarias, partidas del presupuesto federal que se distribuyen entre los legisladores para ser destinadas a proyectos en sus zonas de influencia electoral. “Una parte va destinada al Congreso y se distribuye entre los parlamentarios, esta es la realidad”, explicó Gosman. El legislador debe aplicar esos recursos a una necesidad concreta de su distrito, como infraestructura o instituciones educativas.

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El mecanismo, sin embargo, se transformó en uno de los aspectos más controvertidos de la política brasileña. “Esto se ha convertido en un factor de corrupción muy importante del propio Congreso y es un poco difícil también eliminarlo”, sostuvo.

Según la periodista, Lula pretende revisar el sistema, aunque enfrenta una dificultad política central: necesita negociar permanentemente con una mayoría de centro derecha. “Hay que gobernar con una centro derecha en contra, no en contra, que te pone condiciones en realidad”, señaló. Y agregó: “Tenés que gobernar con eso y tenés que manejar tu ciudad de modo que no te lo pongas en contra”.

Un modelo particular que condiciona a Lula

Gosman destacó que las enmiendas parlamentarias no son simplemente partidas presupuestarias generales: están contempladas expresamente por ley y benefician directamente a los parlamentarios. “Esto no es para distintas áreas, esto es para los parlamentarios”, aclaró. Además, remarcó: “Esto es una ley, no es que esto viene de casualidad, es una ley del propio Congreso que nadie puso en tela de juicio”.

La analista comparó el sistema brasileño con mecanismos de presión política existentes en otros países. “No conozco un sistema como este en ninguna otra parte del mundo”, afirmó, antes de contrastarlo con los lobbies estadounidenses.

En paralelo, las elecciones también definirán gobernadores y podrían consolidar el desplazamiento de los antiguos partidos de izquierda hacia posiciones más moderadas. “La centro izquierda, incluido el Partido de los Trabajadores, incluido inclusive el Partido Comunista de Brasil, todo ese conjunto se ha convertido en centro izquierda, literalmente”, concluyó Gosman.