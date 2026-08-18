Meta: cuatro estados de EE.UU. demandan a la empresa por adicción en jóvenes

Meta, la compañía de Mark Zuckerberg propietaria de Facebook e Instagram, enfrenta en Estados Unidos uno de sus mayores desafíos judiciales. “Este es un importante juicio, el primero de este nivel contra Meta”, señaló Norman Powell en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al analizar el proceso que se desarrolla en Oakland, California.

La demanda fue presentada conjuntamente por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que acusan a la empresa de generar adicción entre niños y adolescentes mediante sus plataformas digitales. “En conjunto, lo acusan a la empresa de causar adicción a los jóvenes, especialmente a los más jóvenes, a los niños, con su tecnología”, explicó el periodista.

Meta, en la mira por el impacto de las redes sociales

Los abogados de los estados utilizan argumentos y estrategias similares a los empleados históricamente para demostrar los efectos adictivos del cigarrillo. El objetivo es establecer que determinadas características de las redes sociales pueden generar una dependencia difícil de controlar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Están usando un sistema que se utilizó, similar al que se utilizó para demostrar que los cigarrillos eran adictivos, para demostrar que estas tecnologías son adictivas”, sostuvo Powell.

Según el analista, el problema se refleja especialmente entre los menores. “Los niños y los jóvenes no se pueden desprender de sus teléfonos y de sus aparatos”, afirmó.

La dimensión económica del reclamo también es extraordinaria. Los cuatro estados exigen una compensación de US$200.000 millones, una cifra que, según Powell, equivale aproximadamente al 14% del valor accionario de Meta. “Es una cifra realmente importante porque representa el 14% del valor accionario de la empresa Meta”, destacó.

Mark Zuckerberg deberá defender a Meta

El juicio también tendrá como protagonista a Mark Zuckerberg, quien deberá prestar declaración y defender las políticas implementadas por su compañía. El empresario ha sostenido que Meta tomó medidas para reducir los riesgos asociados al uso de sus plataformas.

Sin embargo, Powell remarcó que los resultados siguen siendo cuestionados. “Él ha dicho anteriormente que su empresa ha tomado medidas para evitar que esto suceda. Sin embargo, evidentemente no está sucediendo y los niños y jóvenes siguen con este problema”.

El caso estadounidense se suma a una creciente reacción internacional frente al uso de redes sociales por parte de menores. Australia fue el primer país en establecer una prohibición para menores de 16 años, mientras que otros países avanzaron con distintas restricciones. “Francia, Dinamarca, Alemania, España, India, Indonesia, Himalaya y otros países” también adoptaron medidas, señaló Powell.

Para el analista, el proceso contra Meta podría marcar un precedente en Estados Unidos. “Va a tener consecuencias porque va a haber otros estados en Estados Unidos que van a seguir un camino parecido para tratar de frenar el avance de estas redes”, concluyó.