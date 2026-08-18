Brasil: qué cambia en la campaña electoral con las nuevas restricciones a X

La campaña electoral brasileña vuelve a poner en el centro de la escena a las redes sociales, Elon Musk y la administración de Donald Trump. Para Eleonora Gosman, se trata de un debate complejo porque involucra directamente la libertad de prensa y el funcionamiento de las plataformas digitales. “Es un tema complicado nuevamente, porque es un tema que tiene que ver con la libertad de prensa, según dicen en Estados Unidos”, señaló en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La analista planteó además que el concepto de libertad de prensa puede adquirir distintas interpretaciones según quién lo invoque. “La libertad de prensa, según quien la diga, se aplica en un sentido o en otro”, sostuvo.

Qué cambia para X durante las elecciones de Brasil

Uno de los puntos centrales de la nueva regulación está relacionado con las recomendaciones que realizan las plataformas a sus usuarios. Gosman aclaró que la medida alcanza a X, pero también a otras redes sociales. “Para todos, digamos, rige la misma orden”, explicó. Durante la campaña, las plataformas no podrán recomendar a los usuarios los perfiles o publicaciones de determinados candidatos por encima de otros.

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La razón, según la periodista, es evitar que el algoritmo intervenga deliberadamente en la competencia electoral. “Si vos querés recomendar uno y no recomendar otro, es una intencionalidad”, afirmó.

La restricción, sin embargo, no implica eliminar las cuentas de los candidatos ni impedir que los ciudadanos compartan sus contenidos. “Eso no quiere decir prohibir el perfil, sino que vos lo que hacés ahí es poner un límite que tiene que ver exactamente y estrictamente con las elecciones en Brasil”, precisó Gosman.

Los usuarios podrán seguir compartiendo contenido

La diferencia entre limitar las recomendaciones automáticas y restringir la actividad de los usuarios resulta clave. Un ciudadano podrá continuar expresando públicamente su apoyo a un candidato, mientras que será la plataforma la que deberá evitar favorecer determinados perfiles mediante sus sistemas de recomendación. “Eso lo controla la plataforma”, remarcó Gosman.

La periodista agregó que el usuario seguirá teniendo libertad para elegir qué contenidos consumir o compartir. “Lo que se trata de impedir es eso justamente, no impedir a los usuarios, el usuario puede hacer lo que quiera”, explicó.

En ese sentido, la regulación busca que las plataformas no funcionen como actores que inclinen la balanza electoral mediante sus algoritmos. “La plataforma en sí, que no recomiende a alguien por encima de otro”, resumió Gosman al explicar el objetivo de la medida.