Riesgo país: qué está detrás de la suba y por qué preocupa al mercado argentino

El riesgo país argentino vuelve a tensionar al mercado tras haber tocado un mínimo cercano a los 400 puntos y regresar a la zona de los 500. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Soledad López señaló que el movimiento responde a una combinación de factores locales e internacionales: “Creo que es un mix de cosas”. En particular, señaló el impacto de las tasas estadounidenses y de la incertidumbre electoral argentina: “La cuestión política es realmente… no me acuerdo de otra elección donde un año antes, más de un año antes, estemos hablando de los candidatos y de las encuestas”.

La especialista explicó que el escenario externo tampoco favorece una mejora sostenida. “La tasa a 30 años y lo que está pasando con la deuda de Estados Unidos no ayuda”, sostuvo, y remarcó que el riesgo país surge de comparar los bonos argentinos con los títulos considerados libres de riesgo de Estados Unidos.

Reservas y FMI: la clave detrás del riesgo país

Para Martín Burgos, el análisis debe ir más allá del equilibrio fiscal. “El gran tema acá yo creo más que el tema del equilibrio fiscal, es el tema de si vos podés juntar las reservas”, afirmó. A su entender, también pesa el nivel de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, considerado un acreedor privilegiado frente a los bonistas.

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“Al FMI no se le defaultea y a los bonistas sí se les puede defaultear”, explicó Burgos para graficar por qué los mercados observan especialmente la capacidad de Argentina para acumular dólares y afrontar sus compromisos externos.

El economista destacó, además, que “este año está mejor que el año pasado, en términos de acumulación de reservas”, y vinculó la baja previa del riesgo país justamente con esa mejora.

Elecciones, volatilidad y una economía que no despega

López también valoró las compras de divisas del Banco Central: “Me parece lógico que el Central en este momento esté comprando menos reservas”, aunque destacó que continúe acumulando dólares incluso durante agosto.

Burgos, en cambio, puso el foco sobre la actividad económica y los sectores productivos. “Hay que tener cuidado con la actividad económica, sobre todo de la actividad económica de lo que es industria, construcción y comercio”, advirtió.

Su diagnóstico apunta a una economía con señales contradictorias: “Hay como dos Argentinas: una Argentina que el primer semestre va bien”, mientras que el segundo semestre enfrenta una menor liquidación de exportaciones y una mayor presión sobre las divisas.

Finalmente, resumió su visión con una imagen contundente: “La economía está como el cielo gris, hace 40 días que no sale el sol”.