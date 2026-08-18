Tristán Rodríguez Loredo: "El año electoral ya empezó y hay una frazada corta para el Gobierno"

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario en el que las dificultades económicas y la anticipación del calendario electoral comienzan a cruzarse. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Rodríguez Loredo sostuvo que “una cosa está interrelacionada con la otra”: el diseño del programa económico permitió avanzar en la desinflación, pero también generó nuevos dilemas.

“El propio diseño del plan le trajo un cumplimiento de una de las promesas electorales, que era la desinflación”, explicó. Sin embargo, advirtió que el descenso de la inflación tuvo momentos de tensión y que actualmente existe un piso difícil de perforar: “Hay como un piso en la inflación que nos hace ver que va a ser difícil llegar al 0, algo que el presidente había previsto para el último trimestre de este año”.

Inflación y el dilema de la “frazada corta”

El economista destacó que la inflación mayorista de julio, del 0,9%, marca una tendencia favorable, aunque no necesariamente anticipa el comportamiento del IPC. El problema, según explicó, está en los aumentos de servicios y tarifas: “No es una cuestión con bienes dolarizados”, aclaró, sino de “servicios privados, con servicios públicos que estaban retrasados y están en un plan de actualización”.

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En ese contexto, Rodríguez Loredo recurrió a una metáfora clásica de la economía: “Lo que hay es una frazada corta”. Y explicó: “Hay que cumplir con muchas cosas al mismo tiempo”, porque los recursos son limitados y las decisiones implican necesariamente dilemas.

A la tensión económica se suma el calendario electoral. “Yo diría que el año electoral ya empezó”, sostuvo, al señalar que las elecciones provinciales comenzarán a definir el escenario político antes de los comicios nacionales.

Milei, la oposición y el riesgo de dividirse

Rodríguez Loredo consideró que la evolución de la imagen negativa del Gobierno será determinante, pero planteó una incógnita: “Hay que ver si todos los que tienen la imagen negativa del gobierno se canalizan en un candidato opositor”.

También analizó la estrategia de Milei de advertir sobre un eventual regreso del “populismo”. Para el economista, “es una herramienta verdadera” y puede beneficiar al oficialismo, aunque existe un riesgo: “El problema con esa herramienta es que no se te anticipe, que no sea un tiro en el pie que te estés pegando antes de tiempo”.

La experiencia de Mauricio Macri funciona como antecedente. Rodríguez Loredo recordó que un resultado electoral puede ser favorable pero insuficiente: “Puede llegar a un resultado para el gobierno épico, pero insuficiente”, explicó, debido a las particularidades del sistema electoral argentino.

Finalmente, advirtió que una oposición dividida puede alterar decisivamente el resultado: “Nuestra matemática electoral es diferente”, sostuvo, al recordar que para ganar en primera vuelta no alcanza simplemente con obtener la mitad más uno de los votos, sino que rige el esquema de 40% con diferencia de 10 puntos o 45%.