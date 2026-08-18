Fernando Cerimedo quedó imputado y con prisión preventiva por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller

El consultor político, publicista y uno de los fundadores de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, fue detenido este lunes en Bolivia y quedó imputado por tentativa de feminicidio por su presunta vinculación con el ataque a balazos contra Nadia Beller, abogada y analista política boliviana de 33 años, quien fue señalada como su expareja. Al intentar regresar a Buenos Aires, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a la Argentina.

Se dio a conocer que el ataque ocurrió el lunes por la noche, cuando Beller salía de un hotel. A partir de la reconstrucción inicial, dos hombres vestidos como repartidores y que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron y uno de ellos abrió fuego. La mujer recibió tres disparos y fue trasladada de urgencia a un hospital.

Afortunadamente, Beller logró sobrevivir al ataque y, desde la internación, apuntó contra Cerimedo. Según relató, simuló estar muerta para evitar que volvieran a dispararle: “Si no fingía estar muerta, me remataban”, sostuvo.

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En el hospital, Beller calificó lo ocurrido como una “tentativa de feminicidio” y responsabilizó públicamente a quien fuera su pareja. Además, reveló que está embarazada de cuatro semanas y manifestó temor por su seguridad.

La mujer planteó que podría existir un trasfondo político detrás del atentado y pidió protección mientras continúa internada

Esta mujer también relató un episodio previo de violencia que, según su versión, ocurrió durante una discusión relacionada con la anterior pareja de Cerimedo. Afirmó que en abril descubrió conversaciones de contenido romántico y que, al confrontarlo, él la habría ahorcado, según declaró ante medios bolivianos.

Sostuvo además que el propio Cerimedo le había recomendado alojarse en el hotel donde finalmente fue atacada y que le aseguró que contaría con custodia policial. “Me mintió de que me mandó con escoltas”, afirmó.

Agregó que tenía en su teléfono información vinculada con supuestos hechos de corrupción en Bolivia. Según su relato, los atacantes le quitaron el celular después de dispararle.

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Beller afirmó que había difundido días antes información relacionada con el combustible y que también conservaba documentación sobre presuntas irregularidades vinculadas con el comercio de oro.

Quién es Fernando Cerimedo

En los últimos años, se consolidó como una figura de la comunicación política regional. A saber, es CEO de Numen Publicidad y uno de los impulsores de La Derecha Diario, además de haber trabajado en campañas y estrategias digitales en distintos países de la región.

Su participación en la campaña presidencial de 2023 lo llevó a integrar el equipo de Javier Milei, donde tuvo un papel relevante en la estrategia digital de La Libertad Avanza. También participó de la fiscalización electoral y tuvo acceso a la denominada mesa chica del entonces candidato.

Además, colaboró en la organización de la entrevista que Milei mantuvo con el periodista Tucker Carlson.

En Bolivia, Cerimedo trabajaba como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira.

En esta misma línea, su trayectoria internacional también estuvo vinculada con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, con campañas políticas en América Latina y con el entorno de Eduardo Bolsonaro.

Sin embargo, allí, se encuentra bajo investigación del Supremo Tribunal Federal por una causa relacionada con la difusión de desinformación sobre el sistema electoral después de las elecciones presidenciales de 2022.

Además, registra una condena dictada en 2016 por la Justicia de Mar del Plata por estafa y defraudación. La causa estuvo relacionada con la venta de un mismo departamento a dos compradores distintos y derivó en una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

MV